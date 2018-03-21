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Жена Андрея Чуева помогает ему бороться с лишним весом

Экс-участник «Дома-2» Андрей Чуев вновь решил похудеть, и теперь его здоровьем вплотную занялась его молодая супруга Виктории Морозова.

Девушка составила правильное меню и следит за рационом любимого, чтобы он побыстрее пришел в норму.

Жена Андрея Чуева помогает ему бороться с лишним весом

Напомним, что Андрей уже не единожды пытался избавиться от избыточного веса, но через какое-то время килограммы возвращались к нему.

Помимо питания, Виктория считает, что Чуеву следует вести активный образ жизни и тщательно контролирует это.

Жена Андрея Чуева помогает ему бороться с лишним весом

Сам Андрей с воодушевлением воспринял стремление своей молодой супруги, считает ее сильной мотивацией и не имеет ничего против экспериментов, тем более что его всегда ожидает десерт в виде объятий любимой женщины.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:44
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