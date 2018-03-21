Жена Андрея Чуева помогает ему бороться с лишним весом

Девушка составила правильное меню и следит за рационом любимого, чтобы он побыстрее пришел в норму.Напомним, что Андрей уже не единожды пытался избавиться от избыточного веса, но через какое-то время килограммы возвращались к нему.Помимо питания, Виктория считает, что Чуеву следует вести активный образ жизни и тщательно контролирует это.Сам Андрей с воодушевлением воспринял стремление своей молодой супруги, считает ее сильной мотивацией и не имеет ничего против экспериментов, тем более что его всегда ожидает десерт в виде объятий любимой женщины.