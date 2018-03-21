Особый пикап Mitsubishi L200 Barbarian выходит на британский рынок

Это вторая модификация пикапа представленная подразделением Special Vehicles Projects японского автоконцерна. О стандартного пикапа модификация Mitsubishi L200 Barbarian SVP II отличается внедорожным обвесом с расширителями колёсных арок, рейлингами на крыше, оранжевыми акцентами в экстерьере, штатным силовым кузовным каркасом, а также особой отделкой интерьера из кожи высокого качества с вышитыми на сиденьях логотипами.В качестве силовой установки особого пикапа выступает турбодизельный мотор ёмкостью 2,4 литра мощностью 177 лошадиных сил. На пару с двигателем работает либо механическая, либо автоматическая трансмиссия. При этом внедорожник оснащён фирменной полноприводной системой Super Select 4WD-II с четырьмя режимами работы.