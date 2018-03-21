Особый пикап Mitsubishi L200 Barbarian выходит на британский рынок
Компания Mitsubishi на британский рынок выводит лимитированную версию пикапа L200 Barbarian SVP II. В общей сложности с конвейера сойдёт 250 таких моделей. Стоимость особого пикапа стартует от 29 830 фунтов.
Это вторая модификация пикапа представленная подразделением Special Vehicles Projects японского автоконцерна. О стандартного пикапа модификация Mitsubishi L200 Barbarian SVP II отличается внедорожным обвесом с расширителями колёсных арок, рейлингами на крыше, оранжевыми акцентами в экстерьере, штатным силовым кузовным каркасом, а также особой отделкой интерьера из кожи высокого качества с вышитыми на сиденьях логотипами.
В качестве силовой установки особого пикапа выступает турбодизельный мотор ёмкостью 2,4 литра мощностью 177 лошадиных сил. На пару с двигателем работает либо механическая, либо автоматическая трансмиссия. При этом внедорожник оснащён фирменной полноприводной системой Super Select 4WD-II с четырьмя режимами работы.
Это вторая модификация пикапа представленная подразделением Special Vehicles Projects японского автоконцерна. О стандартного пикапа модификация Mitsubishi L200 Barbarian SVP II отличается внедорожным обвесом с расширителями колёсных арок, рейлингами на крыше, оранжевыми акцентами в экстерьере, штатным силовым кузовным каркасом, а также особой отделкой интерьера из кожи высокого качества с вышитыми на сиденьях логотипами.
В качестве силовой установки особого пикапа выступает турбодизельный мотор ёмкостью 2,4 литра мощностью 177 лошадиных сил. На пару с двигателем работает либо механическая, либо автоматическая трансмиссия. При этом внедорожник оснащён фирменной полноприводной системой Super Select 4WD-II с четырьмя режимами работы.
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Добавил: Алина Сегодня, 10:40