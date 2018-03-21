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Особый пикап Mitsubishi L200 Barbarian выходит на британский рынок

Компания Mitsubishi на британский рынок выводит лимитированную версию пикапа L200 Barbarian SVP II. В общей сложности с конвейера сойдёт 250 таких моделей. Стоимость особого пикапа стартует от 29 830 фунтов.

Особый пикап Mitsubishi L200 Barbarian выходит на британский рынок


Это вторая модификация пикапа представленная подразделением Special Vehicles Projects японского автоконцерна. О стандартного пикапа модификация Mitsubishi L200 Barbarian SVP II отличается внедорожным обвесом с расширителями колёсных арок, рейлингами на крыше, оранжевыми акцентами в экстерьере, штатным силовым кузовным каркасом, а также особой отделкой интерьера из кожи высокого качества с вышитыми на сиденьях логотипами.

В качестве силовой установки особого пикапа выступает турбодизельный мотор ёмкостью 2,4 литра мощностью 177 лошадиных сил. На пару с двигателем работает либо механическая, либо автоматическая трансмиссия. При этом внедорожник оснащён фирменной полноприводной системой Super Select 4WD-II с четырьмя режимами работы.
Авто / Главные новости
Добавил: Алина Сегодня, 10:40
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