Объявлены рублёвые цены на внедорожник Mercedes-AMG G 63

Внедорожник Mercedes-AMG G 63 отличается от предыдущей версии улучшенным качеством. Подробности о своей новинке немецкие производители раскрыли в феврале текущего года. Под капотом внедорожника установлен битурбированный двигатель V8 объёмом 4,0 литра производительностью 585 лошадиных сил. Работает агрегат на пару с 9-ступенчатым «автоматом» с ручным режимом и AMG-настройками.У Mercedes-AMG G 63 неплохие динамические характеристики до контрольной "сотни" он набирает разгон за 4,5 секунды, а его максимальная скорость ограничена 220 км/час. Базовая комплектация внедорожника оснащена чёрным кожаным салоном, также здесь присутствует спортивное рулевое колесо, фоновая подсветка и трёхзонный климат-контроль. К тому же автомобиль имеет красные тормозные суппорты и светодиодные фары.Для россиян желающих приобрести внедорожник Mercedes-AMG G 63 объявили о старте приёма предзаказов, цена автомобиля составляет 12,45 миллиона рублей.