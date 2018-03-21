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Объявлены рублёвые цены на внедорожник Mercedes-AMG G 63

Немецкие производители объявили рублёвые цены на автомобиль Mercedes-AMG G 63. Для россиян данный автомобиль обойдётся более 12 миллионов рублей.

Объявлены рублёвые цены на внедорожник Mercedes-AMG G 63


Внедорожник Mercedes-AMG G 63 отличается от предыдущей версии улучшенным качеством. Подробности о своей новинке немецкие производители раскрыли в феврале текущего года. Под капотом внедорожника установлен битурбированный двигатель V8 объёмом 4,0 литра производительностью 585 лошадиных сил. Работает агрегат на пару с 9-ступенчатым «автоматом» с ручным режимом и AMG-настройками.

У Mercedes-AMG G 63 неплохие динамические характеристики до контрольной "сотни" он набирает разгон за 4,5 секунды, а его максимальная скорость ограничена 220 км/час. Базовая комплектация внедорожника оснащена чёрным кожаным салоном, также здесь присутствует спортивное рулевое колесо, фоновая подсветка и трёхзонный климат-контроль. К тому же автомобиль имеет красные тормозные суппорты и светодиодные фары.

Для россиян желающих приобрести внедорожник Mercedes-AMG G 63 объявили о старте приёма предзаказов, цена автомобиля составляет 12,45 миллиона рублей.
Авто / Главные новости
Добавил: Алина Сегодня, 10:30
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