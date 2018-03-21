Рената Литвинова поделилась трогательными снимками с Михаилом Ефремовым и крестницей Анной-Марией

Рената Литвинова крайне редко рассказывает о своей приватной жизни, она предпочитает о ней не распространяться. В настоящее время актриса полностью погрузилась в работу, а свободное время старается посвятить дочке Ульяне, которой 16 лет. Недавно в компании наследницы и исполнительницы Земфиры киноактриса отпраздновала день рождения.А зимой она свое время провела с Ульяной в Париже. В интервью родственницы рассказали, что очень друг на друга похожи, а еще у них нет никаких секретов и запретных тем.На днях актриса выставила в Интернете несколько фотоснимков, на которых позирует с Михаилом Ефремовым и его дочкой от четвертой супруги Ксении Качалиной Анной-Марией. Один из снимков Рената решила подписать так: «С родственниками после работы — с Анной-Марией и Мишей».Фанаты не сразу поняли, почему Литвинова назвала семью Ефремовых родственниками, но позже преданные поклонники объяснили, что актриса является для девушки крестной мамой, а Ефремов приходится ей кумом. Трогательные фото безумно понравились пользователям Сети.