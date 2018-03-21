Ученые определили возможности белка нацеливаться на лекарственные препараты

На основании научных исследований известно, что белками регулируются все базовые процессы в структуре клетки, но при заболевании, нарушается механизм нормального функционирования. В данном случае, основная масса разработанных лекарственных препаратов, воздействует именно на белки, тем самым корректируя принцип их работы. Данный факт и провоцирует возникновение определенных побочных эффектов.Учеными из МФТИ, совместно с коллегами из США, была поставлена цель, расшифровать структуру одного из белков, с целью выяснения принципов взаимодействия с лекарствами, для последующей минимизации нежелательных последствий. Для определения причин подобного поведения препаратов, учеными был исследованы свойства серотонинового рецептора 5-HT2c. Это сигнальный белок, место расположения которого мембрана клетки, именно ему свойственно получать сигналы от расположенных рядом клеток, используя гормон серотонина.Специалистам пришлось изучить 3D-модель белка, для определения принципов взаимодействия с группами определенных медикаментов. Оказалось, что область белковой молекулы, выходящая на связь с эрготамином, имеет схожее строение с многими белками, на этом и основано такое не избирательное поведение. Ритансерину свойственно связываться с областью определенных фрагментов рецептора, уникальных для определенного состава группы белков, которые и попадают под воздействие. Другие белковые молекулы не содержат такой участок, поэтому препарат не вызывает побочных эффектов.