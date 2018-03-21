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Юноша потерял свои деньги из-за того, что обнажился перед веб-камерой

Неприятный инцидент случился с 16-летним британцем, когда тот приехал на зимние каникулы в родительский дом. Хакеры записали видео с его веб-камеры и использовали для шантажа.

Юноша потерял свои деньги из-за того, что обнажился перед веб-камерой


Молодой человек, называющий себя Джейкобом, приехал домой на новогодние каникулы и чтобы отвлечь себя от скуки зашел на сайт, где незнакомцы общаются между собой используя камеру и микрофон. На сайте он заинтересовался одной из девушек и принялся с ней активно общаться. После этого она начала просить различные вещи интимного характера и предложила Джейкобу обнажиться на веб-камеру.

Вскоре после этого на телефон юноше кто-то прислал ссылку на видео, где была запись всего общения молодых людей, в том числе момент, когда он обнажился перед камерой. Затем позвонил мужчина и представившись хакером начал грозиться отправить видео всем друзьям парня. В итоге Джейкобу пришлось отправить шантажисту 800 фунтов стерлингов, а спустя время он все таки решил обратиться в полицию.
В мире / Общество / Происшествия
Добавил: Joanne Сегодня, 10:10
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