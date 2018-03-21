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Ученые научили дрожжи охмелять пиво

Ученые смогли генетически модифицировать дрожжи и теперь они могут производить компоненты хмеля, отвечающие за аромат. При изготовлении пива с такими дрожжами хмель добавлять не обязательно.

Ученые научили дрожжи охмелять пиво


Приготовление пива раньше не обходилось без добавления в него хмеля - он придавал напитку особенную горечь и аромат. Ученые определили, что такие качества достигаются при помощи двух молекул - гераниола и линалоола. Американские исследователи встроили в геном дрожжей гены ферментов, отвечающие за синтез этих молекул, что дает возможность отказаться от добавления хмеля. К тому же генные инженеры научились целенаправленно модифицировать вкусовые качества пива.

В конце работы исследователи решили протестировать технологию и приготовили две партии пива - одну с использованием хмеля, а вторую с генетически модифицированными дрожжами. Дегустаторы должны были "вслепую" попробовать оба вида и высказать свое мнение о каждом из них. В итоге большинство не ощутило разницы во вкусе.
В мире / Общество / Наука
Добавил: Joanne Сегодня, 09:40
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