Ученые научили дрожжи охмелять пиво

Приготовление пива раньше не обходилось без добавления в него хмеля - он придавал напитку особенную горечь и аромат. Ученые определили, что такие качества достигаются при помощи двух молекул - гераниола и линалоола. Американские исследователи встроили в геном дрожжей гены ферментов, отвечающие за синтез этих молекул, что дает возможность отказаться от добавления хмеля. К тому же генные инженеры научились целенаправленно модифицировать вкусовые качества пива.В конце работы исследователи решили протестировать технологию и приготовили две партии пива - одну с использованием хмеля, а вторую с генетически модифицированными дрожжами. Дегустаторы должны были "вслепую" попробовать оба вида и высказать свое мнение о каждом из них. В итоге большинство не ощутило разницы во вкусе.