АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наследие зловещего придворного лекаря Ивана Грозного Бомелия погубило многих людей
EUR 71.23 USD 57.70
Курс валют на 21.03.2018

Министр юстиции Украины: По решению суда Украина арестовала все активы «Газпрома»

Павел Петренко, министр юстиции Украины объявил о начале процедуры взыскания с "Газпрома" штрафов и пени. Теперь под угрозой конфискации находятся активы российского монополиста на общую сумму в 100 миллиона долларов только на территории Украины.

Украинский Антимонопольный комитет оштрафовал «Газпром» еще в начале 2016 года на $3,3 миллиарда. Поскольку россияне не собирались выполнять это решение, компании добавили 100% пени на штраф. В конце 2016 года украинский суд удовлетворил иск комитета о взыскании штрафа и пени; иски «Газпрома» были отклонены. Далее последовало решение взыскивать все средства размещенные на счетах и имущество. Учитывая, что Украина сотрудничает с европейскими государствами, то к взысканию привлекут и национальные суды стран Евросоюза.

Министр юстиции Украины: По решению суда Украина арестовала все активы «Газпрома»


Это будут дополнительные деньги, которые увеличат сумму, что Россию обязал уплатить Стокгольмский арбитраж - $2,6 млрд. Ранее сообщалось, что мощность "Турецкого потока" наполовину уменьшена из-за разногласий с турецким правительством, а "Северный поток" не загружен полностью. На прошлой неделе Ангела Меркель подписала соглашение об уменьшении в 2 раза использования углеводородов и увеличения применения альтернативных, экологических источников энергии к 2030 году.
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 04:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Министр юстиции Украины: По решению суда Украина
Ученые: Синдром хронической усталости возникает
Китайские ученые нашли в гробнице бутылку с
Эфирное масло лаванды уничтожает штаммы
Биткоин слабо дорожает на комментариях главы
В Москве во время досмотра мужчина с ножом напал
Египетские 3000-летние иероглифы доказали
В Норвегии Сильви Листхеуг ушла в отставку из-за
Первую партию Redmi Note 5 раскупили в Китае за
Очевидец снял на видео битву НЛО над аномальной
Археологи выяснили, что древние майя торговали
Анна Седокова опубликовала свой танец на пилоне
Дефицит воды к 2050 году затронет 5,7 миллиардов
Сотрудники Росатома создали комплекс по выявлению
Дешевые сорта чая и его неправильное употребление
Отказ от мяса может принести пользу для организма
Физики исправили точность измерения максимального
Станислав Садальский поцеловал Кудрявцеву в засос
Фанаты заявили, что Анастасия Волочкова
Анджелина Джоли отказалась сводить татуировки,
Наталья Водянова изумила фанатов своей фигурой
Прирост активов «Россельхозбанка» по состоянию на
Саудовские принцы пришлось вернуть в казну 100
Настя Каменских свела поклонников сума
Рассекречен внешний дизайн обновленного
Ведущей Екатерине Стриженовой исполнилось 50 лет
Татуировка на теле участника группы Дятлова
Ученые рассказали про большую пользу меда с корицы
Женщины Саудовской Аравии разрешили не носить
Андрей Малахов показал раритетный снимок с
Просмотреть все новости