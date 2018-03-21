Министр юстиции Украины: По решению суда Украина арестовала все активы «Газпрома»

Украинский Антимонопольный комитет оштрафовал «Газпром» еще в начале 2016 года на $3,3 миллиарда. Поскольку россияне не собирались выполнять это решение, компании добавили 100% пени на штраф. В конце 2016 года украинский суд удовлетворил иск комитета о взыскании штрафа и пени; иски «Газпрома» были отклонены. Далее последовало решение взыскивать все средства размещенные на счетах и имущество. Учитывая, что Украина сотрудничает с европейскими государствами, то к взысканию привлекут и национальные суды стран Евросоюза.Это будут дополнительные деньги, которые увеличат сумму, что Россию обязал уплатить Стокгольмский арбитраж - $2,6 млрд. Ранее сообщалось, что мощность "Турецкого потока" наполовину уменьшена из-за разногласий с турецким правительством, а "Северный поток" не загружен полностью. На прошлой неделе Ангела Меркель подписала соглашение об уменьшении в 2 раза использования углеводородов и увеличения применения альтернативных, экологических источников энергии к 2030 году.