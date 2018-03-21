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GIGABYTE оснастила процессором Intel Gemini Lake бесшумный мини-компьютер

Компанией GIGABYTE анонсирован очень любопытный мини-компьютер —GB-BLCE-4000C. Его можно использовать как медиацентр, игровую систему или офисный ПК.

GIGABYTE оснастила процессором Intel Gemini Lake бесшумный мини-компьютер

Новинку заключили в корпус на 0,67 л. Габариты устройства: 56,22×103×116,52 мм. Благодаря использованию безвентиляторной конструкции, исключается шум при работе. Используется аппаратная платформа типа Intel Gemini Lake. Устройство работает на процессоре Celeron N4000 (2 вычислительных ядра на 1,1/2,6 ГГц), а также графическом контроллере Intel UHD Graphics 600. ОЗУ составляет 8 Гб. Имеется место для 2,5-дюймового накопителя на 7,0/9,5 мм (интерфейс Serial ATA 3.0). Модель оснащается адаптером беспроводной связи типа Intel Dual Band Wireless-AC 3168, звуковым кодеком Realtek ALC891, сетевым контроллером Gigabit LAN (Realtek RTL8111HS).

На лицевой панели имеются порты USB 3.0/USB3.0 Type-C, а также гнёзда для микрофона/наушников. Сзади расположены 2 порта USB 3.0, гнездо для сетевого кабеля интерфейсы D-Sub/HDMI 1.4b.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 07:30
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