Настя Каменских свела поклонников сума сексуальной позой

В своём микроблоге Instagram Настя Каменских обнародовала снимок, на котором изображена в будоражащей фантазии позе. Певица позировала перед объективом камеры в облегающих штанах и спортивном коротком топе. Артистка оттопырила попу, опираясь на стену руками. В камеру девушка смотрела завлекающим взглядом, что не могло оставить поклонников в стороне. Подписчики незамедлительно отреагировали на данную провокацию и приняли решение обязательно приобрести спортивную форму этого бренда, который рекламировала Настя.Фанаты в течение часа поставили более 30 тысяч лайков и оставили более 80 комментариев, в которых выразили своё восхищение касательно красоты и сексуальности любимицы. Некоторые фанаты сказали, что Настя просто большая умница, отметив её творчество. Другие же попросили у певицы, чтобы она подарила им этот костюмчик.