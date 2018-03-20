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Настя Каменских свела поклонников сума сексуальной позой

Настя Каменских просто свела с ума фанатов новым фото, на котором изображена в сексуальной позе.

Настя Каменских свела поклонников сума сексуальной позой

В своём микроблоге Instagram Настя Каменских обнародовала снимок, на котором изображена в будоражащей фантазии позе. Певица позировала перед объективом камеры в облегающих штанах и спортивном коротком топе. Артистка оттопырила попу, опираясь на стену руками. В камеру девушка смотрела завлекающим взглядом, что не могло оставить поклонников в стороне. Подписчики незамедлительно отреагировали на данную провокацию и приняли решение обязательно приобрести спортивную форму этого бренда, который рекламировала Настя.

Фанаты в течение часа поставили более 30 тысяч лайков и оставили более 80 комментариев, в которых выразили своё восхищение касательно красоты и сексуальности любимицы. Некоторые фанаты сказали, что Настя просто большая умница, отметив её творчество. Другие же попросили у певицы, чтобы она подарила им этот костюмчик.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 22:05
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