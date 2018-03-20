Дешевые сорта чая и его неправильное употребление могут причинить вред здоровью – Ученые

В научных журналах были опубликованы результаты исследования 30 сортов чая, в которых были найдены свинец и алюминий. Эти вещества являются виновниками сердечных недугов, проблем с почками и репродуктивной системой, а пакеты со вкусами цитрусовых содержат на 70% больше токсинов, чем в обычных аналогах. Дешевые варианты имеют повышенное содержание фтора, провоцирующего болезни зубов и артрит. Травяные чаи противопоказаны беременным женщинам, потому что их компоненты негативно отражаются на печени.Горячий напиток может вызвать носовые кровотечения из-за расширения сосудов под действием пара, а также ученые не рекомендуют употреблять крепкие заварки. Это вредит зубам и вызывает хрупкость костей. После еды нужно сделать перерыв, а потом уже баловать себя чаем. Он мешает железу нормально усваиваться организмом, после чего кроме анемии у человека могут возникнуть проблемы с кожей и волосами.