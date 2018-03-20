АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наследие зловещего придворного лекаря Ивана Грозного Бомелия погубило многих людей
EUR 70.60 USD 57.55
Курс валют на 20.03.2018

Дешевые сорта чая и его неправильное употребление могут причинить вред здоровью – Ученые

Несмотря на пользу чая, ставшего любимым напитком жителей планеты, ученые выяснили, что он может причинить вред здоровью человека. Дешевые сорта чая и неправильное употребление превращают продукт в ядовитый аналог.

В научных журналах были опубликованы результаты исследования 30 сортов чая, в которых были найдены свинец и алюминий. Эти вещества являются виновниками сердечных недугов, проблем с почками и репродуктивной системой, а пакеты со вкусами цитрусовых содержат на 70% больше токсинов, чем в обычных аналогах. Дешевые варианты имеют повышенное содержание фтора, провоцирующего болезни зубов и артрит. Травяные чаи противопоказаны беременным женщинам, потому что их компоненты негативно отражаются на печени.

Дешевые сорта чая и его неправильное употребление могут причинить вред здоровью – Ученые


Горячий напиток может вызвать носовые кровотечения из-за расширения сосудов под действием пара, а также ученые не рекомендуют употреблять крепкие заварки. Это вредит зубам и вызывает хрупкость костей. После еды нужно сделать перерыв, а потом уже баловать себя чаем. Он мешает железу нормально усваиваться организмом, после чего кроме анемии у человека могут возникнуть проблемы с кожей и волосами.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 22:45
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Первую партию Redmi Note 5 раскупили в Китае за
Очевидец снял на видео битву НЛО над аномальной
Археологи выяснили, что древние майя торговали
Анна Седокова опубликовала свой танец на пилоне
Дефицит воды к 2050 году затронет 5,7 миллиардов
Сотрудники Росатома создали комплекс по выявлению
Дешевые сорта чая и его неправильное употребление
Отказ от мяса может принести пользу для организма
Физики исправили точность измерения максимального
Станислав Садальский поцеловал Кудрявцеву в засос
Фанаты заявили, что Анастасия Волочкова
Анджелина Джоли отказалась сводить татуировки,
Наталья Водянова изумила фанатов своей фигурой
Прирост активов «Россельхозбанка» по состоянию на
Саудовские принцы пришлось вернуть в казну 100
Настя Каменских свела поклонников сума
Рассекречен внешний дизайн обновленного
Ведущей Екатерине Стриженовой исполнилось 50 лет
Татуировка на теле участника группы Дятлова
Ученые рассказали про большую пользу меда с корицы
Женщины Саудовской Аравии разрешили не носить
Андрей Малахов показал раритетный снимок с
Разработанная учеными механическая рука смогла
Селедка получит преимущество от закисления океана
Жители Воркуты запечатлели на камеры появление
США готовы заключить с Саудовской Аравией сделку
В Уэльсе разбился самолет британских королевских
Группа “Пикник” перенесла концерны в
Физики исследовали возможности сверхпроводника на
Роман Полянский призвал отказаться от
Просмотреть все новости