Зарождению жизни на экзопланетах Trappist-1 мешает большое количество воды

В своей статье группа ученых описывает использование данных предыдущих исследований, направленных на определение массы и диаметра планет звезд для расчета плотностей, и из этого используется компьютер для моделирования вероятных «строительных блоков» жизни каждой из них.В прошлом году ученые обнаружили систему звезд Trappist-1 - красный карлик, расположенный в 39 световых годах от нас, окруженный семью планетами, все из которых похожи по размеру на Землю. Это открытие вызвало предположение о возможности зарождения инопланетной жизни на одной или даже нескольких планет этой системы.При моделировании планет исследователи обнаружили, что планеты имеют гораздо больше воды, чем у Земли, от 10 до 50% от их массы. Земля содержит всего 0,2% воды. Такое огромное количество водных масс отвергает теорию открытой суши, что не предполагает геохимических циклов, которые могли бы способствовать созданию атмосферы. Кроме того, планета, покрытая очень глубокими океанами, будет испытывать чрезвычайное давление мантии.Семь планет классифицируются как скалистые, а значит, они не газообразные. Кроме того, трое из них находятся в «жилой зоне», но их звезда примерно в 2000 раз больше Солнца, так что потенциально обитаемые планеты из системы Trappist-1 скорей всего находятся очень близко к своей звезде. Известно, что красные карлики часто вспыхивают, что может привести к гибели жизни на близлежащих планетах, если таковая сможет зародиться.