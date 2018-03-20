Кристина Дерябина жалуется, что не может расстаться с вредной привычкой
Участница реалити-шоу «Дом-2» Кристина Дерябина призналась, что никак не может бросить курить и спрашивает совета у подписчиков.
Девушка рассказала, что у нее 15-летний стаж курильщика, и она не понимает, откуда люди берут силу воли, чтобы расстаться с этой вредной привычкой.
«Откуда такая сила воли? Например: «ой я проснулся и понял, что не хочу курить», «просто закончились сигареты, и мне было лень покупать новые», «Ой Крис, я прочитала книгу», «я жевал жвачки», «клеил пластыри», - делится проблемой Кристина.
Участница телестройки говорит, что пробовала все эти способы бросить курить, но все оказалось бесполезно.
Поэтому девушка признается, что курить не модно, и надеется на помощь пользователей в комментариях.
Девушка рассказала, что у нее 15-летний стаж курильщика, и она не понимает, откуда люди берут силу воли, чтобы расстаться с этой вредной привычкой.
«Откуда такая сила воли? Например: «ой я проснулся и понял, что не хочу курить», «просто закончились сигареты, и мне было лень покупать новые», «Ой Крис, я прочитала книгу», «я жевал жвачки», «клеил пластыри», - делится проблемой Кристина.
Участница телестройки говорит, что пробовала все эти способы бросить курить, но все оказалось бесполезно.
Поэтому девушка признается, что курить не модно, и надеется на помощь пользователей в комментариях.