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Кристина Дерябина жалуется, что не может расстаться с вредной привычкой

Участница реалити-шоу «Дом-2» Кристина Дерябина призналась, что никак не может бросить курить и спрашивает совета у подписчиков.

Девушка рассказала, что у нее 15-летний стаж курильщика, и она не понимает, откуда люди берут силу воли, чтобы расстаться с этой вредной привычкой.

Кристина Дерябина жалуется, что не может расстаться с вредной привычкой

«Откуда такая сила воли? Например: «ой я проснулся и понял, что не хочу курить», «просто закончились сигареты, и мне было лень покупать новые», «Ой Крис, я прочитала книгу», «я жевал жвачки», «клеил пластыри», - делится проблемой Кристина.

Участница телестройки говорит, что пробовала все эти способы бросить курить, но все оказалось бесполезно.

Поэтому девушка признается, что курить не модно, и надеется на помощь пользователей в комментариях.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:09
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