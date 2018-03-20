Кристина Дерябина жалуется, что не может расстаться с вредной привычкой

Девушка рассказала, что у нее 15-летний стаж курильщика, и она не понимает, откуда люди берут силу воли, чтобы расстаться с этой вредной привычкой., - делится проблемой Кристина.Участница телестройки говорит, что пробовала все эти способы бросить курить, но все оказалось бесполезно.Поэтому девушка признается, что курить не модно, и надеется на помощь пользователей в комментариях.