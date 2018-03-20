Ученые: В недрах Йеллоустона обнаружен мощный фонтан активной магмы
Американские ученые после исследования обнаружили в недрах Йеллоустона мощный фонтан активной магмы, поднимающийся на поверхности из мантии Земли. До этого времени они не могли найти доказательства существования плюма.
Это открытие неприятно поразило экспертов, потому что такие потоки, напоминающие своими формами грибы, имеют большую скорость движения и высокую температуру. Они способны пробить породу и вызвать мощные вулканические извержения.
Благодаря сейсмографам ученые заметили узкую “трубку”, погруженную на глубину 3000 километров. Она сформировалась благодаря таким процессам, а также может показать пробуждение природного чуда. Некоторые ученые отметили, что после обвала породы кальдера станет паровым котлом, взрыв которого принесет много проблем жителям страны.
Это открытие неприятно поразило экспертов, потому что такие потоки, напоминающие своими формами грибы, имеют большую скорость движения и высокую температуру. Они способны пробить породу и вызвать мощные вулканические извержения.
Благодаря сейсмографам ученые заметили узкую “трубку”, погруженную на глубину 3000 километров. Она сформировалась благодаря таким процессам, а также может показать пробуждение природного чуда. Некоторые ученые отметили, что после обвала породы кальдера станет паровым котлом, взрыв которого принесет много проблем жителям страны.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:00