Ученые: В недрах Йеллоустона обнаружен мощный фонтан активной магмы

Это открытие неприятно поразило экспертов, потому что такие потоки, напоминающие своими формами грибы, имеют большую скорость движения и высокую температуру. Они способны пробить породу и вызвать мощные вулканические извержения.Благодаря сейсмографам ученые заметили узкую “трубку”, погруженную на глубину 3000 километров. Она сформировалась благодаря таким процессам, а также может показать пробуждение природного чуда. Некоторые ученые отметили, что после обвала породы кальдера станет паровым котлом, взрыв которого принесет много проблем жителям страны.