В сетях опубликовано видео погони НЛО за реактивным лайнером
В сетях опубликовано видео, сделанное свидетелями события из американского штата Нью-Гэмпшир. Они зафиксировали погоню НЛО за реактивным лайнером.
После просмотра сюжета исследователи сразу подчеркнули, что он стал реальным доказательством существования пришельцев. Они действительно решили преследовать воздушный транспорт землян утром на большой скорости, умудряясь показывать различные маневры в небе.
НЛО не собирался отставать от объекта, продемонстрировав свои способности. Пока неизвестно, зачем гуманоиды совершали такие действия, но они не стали скрываться от камер, шокируя своим поведением людей.
После просмотра сюжета исследователи сразу подчеркнули, что он стал реальным доказательством существования пришельцев. Они действительно решили преследовать воздушный транспорт землян утром на большой скорости, умудряясь показывать различные маневры в небе.
НЛО не собирался отставать от объекта, продемонстрировав свои способности. Пока неизвестно, зачем гуманоиды совершали такие действия, но они не стали скрываться от камер, шокируя своим поведением людей.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:35