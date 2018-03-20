Ученые: Огромное количество железа стало причиной возникновения кровавого водопада в Восточной Антарктиде

Люди приезжают на территорию Сухих долин Мак-Мердо, чтобы увидеть, как из ледника Тейлора бежит вниз природное чудо алого цвета. Специалисты долго искали объяснение данному феномену, но их усилия не увенчались успехами. Впервые водопад был замечен участниками экспедиции в 1911 г, но тогда они считали, что его необычный оттенок связан с бурыми водорослями.Затем было много теорий, не получивших доказательств, но сейчас ученые выяснили, что элемент при взаимодействии с воздухом окисляется и дает столь необычный оттенок водному ресурсу. Процесс длился миллионы лет, а сейчас удивляет гостей из разных стран мира.