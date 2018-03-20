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Ученые: Огромное количество железа стало причиной возникновения кровавого водопада в Восточной Антарктиде

Ученые 100 лет пытались раскрыть тайну главной туристической достопримечательности Восточной Антарктиды. Оказалось, что виновником возникновения кровавого водопада стало огромное количество железа.

Люди приезжают на территорию Сухих долин Мак-Мердо, чтобы увидеть, как из ледника Тейлора бежит вниз природное чудо алого цвета. Специалисты долго искали объяснение данному феномену, но их усилия не увенчались успехами. Впервые водопад был замечен участниками экспедиции в 1911 г, но тогда они считали, что его необычный оттенок связан с бурыми водорослями.

Ученые: Огромное количество железа стало причиной возникновения кровавого водопада в Восточной Антарктиде


Затем было много теорий, не получивших доказательств, но сейчас ученые выяснили, что элемент при взаимодействии с воздухом окисляется и дает столь необычный оттенок водному ресурсу. Процесс длился миллионы лет, а сейчас удивляет гостей из разных стран мира.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:40
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