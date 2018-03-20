АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наследие зловещего придворного лекаря Ивана Грозного Бомелия погубило многих людей
EUR 70.60 USD 57.55
Курс валют на 20.03.2018

Звезда "Вечного зова" Валентина Березуцкая была экстренно госпитализирована прямо с избирательного участка

Российский актрисе Валентине Березуцкой стало плохо на избирательном участке в московском районе Раменки, в связи с чем женщина была экстренно госпитализирована.

18 марта звезда "Вечного зова" пришла голосовать вместе со своими друзьями и подругами.

Звезда "Вечного зова" Валентина Березуцкая была экстренно госпитализирована прямо с избирательного участка

В данный момент 86-летняя знаменитость находится в столичной клинике, в частности, в стенах отделения, где лежат пациенты, страдающие из-за проблем с сердцем. Медики уже предупредили родных артистки, что вскоре может понадобиться и операция.

Березуцкая показала себя в огромном количестве картин, добившихся большой известности. Всего их около двухсот. Больше всего Валентина знакома зрителям по ролям в "Покровских воротах", "Вечном зове" и "Любить по-русски". К слову, есть ещё очень немало лент, где ей досталась далеко не второстепенная роль.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Наследие зловещего придворного лекаря Ивана
Юлия Барановская не упоминает имя Андрея Аршавина
Ученые рассмотрели возможные варианты обретения
ГК "Автодор" доказал, что не является монополистом
В Китае работают над прототипом ЖРД с тягой в 500
Глеб Жемчугов заигрывает с Ольгой Ветер в
Планетологи выяснили дату возникновения океана на
Звезда "Вечного зова" Валентина Березуцкая была
Компания Google запустит платный сервис для
Актриса Юлия Франц выпила вина перед тем, как
Vernee готовит к выпуску смартфон Vernee X1
В Австралии впервые успешно испытали беспилотник
К Земле приближается астероид размером со стадион
Правоохранители в США будут сотрудничать с Google
YouTube тестируют в режиме Picture-in-Picture
Капустная диета, кроме замедления роста опухолей,
Экс-участница «Дома-2» Нелли Ермолаева приучает
Facebook создал специальную версию приложения
Samsung Galaxy S9 не прошел испытания на прочность
Хакеры использовали снимки Скарлетт Йохансон для
В Сети появилось промо-изображение Xiaomi Mi MIX
Ученые: Сильные магнитные бури могут уничтожить
Американские специалисты разработали
В Ростове крысы захватили территорию Братского
Для Android в «Яндекс.Браузере» появились виджеты
В Сети появилась информация о стоимости Huawei
Ученые: Большая мошонка указывает на неверность
ESA сообщило куда может рухнуть неисправная
В России работают над двигателем для сверхлегких
Bluboo рассекретила параметры смартфона S3 с
Просмотреть все новости