Звезда "Вечного зова" Валентина Березуцкая была экстренно госпитализирована прямо с избирательного участка

18 марта звезда "Вечного зова" пришла голосовать вместе со своими друзьями и подругами.В данный момент 86-летняя знаменитость находится в столичной клинике, в частности, в стенах отделения, где лежат пациенты, страдающие из-за проблем с сердцем. Медики уже предупредили родных артистки, что вскоре может понадобиться и операция.Березуцкая показала себя в огромном количестве картин, добившихся большой известности. Всего их около двухсот. Больше всего Валентина знакома зрителям по ролям в "Покровских воротах", "Вечном зове" и "Любить по-русски". К слову, есть ещё очень немало лент, где ей досталась далеко не второстепенная роль.