Ученый Мичио Каку показал как выглядят пришельцы на самом деле

Ученый Мичио Каку объяснил, что люди не могут поверить в какое-либо изображение инопланетян, которое так или иначе не основано на привычной земной жизни. Но на самом деле нет никаких гарантий, что жизнь инопланетян будет следовать правилам, придуманным жителями ЗемлиИсследователь имеет, по крайней мере, три предположения о внешнем виде представителей внеземной цивилизации, основанные на его интервью с экзобиологами. Каку считает, что они, скорее всего, будут иметь стереоскопическое зрение (из-за их эволюции от предков-хищников), у них будут захватывающие придатки или большие пальцы для создания инструментов, и у них, скорее всего, будет язык. Также вероятно, что представители иных миров будут развиваться на ледяных лунах, похожих на Европу, что означает, что они, скорей всего, будут водными существами. Фактически, согласно предположениям Каку, пришельцы, вероятно, будут похожи на осьминогов.Конечно, есть еще один аргумент, который так же вероятен, учитывая человеческие представления о том, что на самом деле выглядят инопланетяне выглядят, согласно широко распространенному мнению.По словам директора исследовательского центра SETI в UC Berkely Андре Симиона (Andre Siemion), вполне возможно, что Голливуд на самом деле очень точно отобразил внешний вид пришельцев.«Это научная фантастика. Я имею в виду, на данный момент, надеюсь, когда-нибудь мы обнаружим жизнь в другом мире - может быть, много примеров жизни во многих мирах, - и тогда у нас может быть более точная научная фантастика. Но я думаю, предположения писателя-фантаста так же хороша, как и ученого. Научная фантастика - это одно из проявлений нашего глубокого чувства одиноки ли мы во Вселенной», - сказал Симион.