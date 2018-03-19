АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Черные дыры Ямала могут выпустить наружу неизвестные науке вирусы и станут причиной начала Апокалипсиса
EUR 70.60 USD 57.55
Курс валют на 20.03.2018

Ученый Мичио Каку показал как выглядят пришельцы на самом деле

Самая большая проблема с представлением о том, как выглядят инопланетяне. Многие считают, что внешне они похожи на землян. Физик-футуролог Мичио Каку рассказал, как на самом деле могут выглядеть инопланетяне.

Ученый Мичио Каку показал как выглядят пришельцы на самом деле


Ученый Мичио Каку объяснил, что люди не могут поверить в какое-либо изображение инопланетян, которое так или иначе не основано на привычной земной жизни. Но на самом деле нет никаких гарантий, что жизнь инопланетян будет следовать правилам, придуманным жителями Земли

Исследователь имеет, по крайней мере, три предположения о внешнем виде представителей внеземной цивилизации, основанные на его интервью с экзобиологами. Каку считает, что они, скорее всего, будут иметь стереоскопическое зрение (из-за их эволюции от предков-хищников), у них будут захватывающие придатки или большие пальцы для создания инструментов, и у них, скорее всего, будет язык. Также вероятно, что представители иных миров будут развиваться на ледяных лунах, похожих на Европу, что означает, что они, скорей всего, будут водными существами. Фактически, согласно предположениям Каку, пришельцы, вероятно, будут похожи на осьминогов.

Конечно, есть еще один аргумент, который так же вероятен, учитывая человеческие представления о том, что на самом деле выглядят инопланетяне выглядят, согласно широко распространенному мнению.

По словам директора исследовательского центра SETI в UC Berkely Андре Симиона (Andre Siemion), вполне возможно, что Голливуд на самом деле очень точно отобразил внешний вид пришельцев.

«Это научная фантастика. Я имею в виду, на данный момент, надеюсь, когда-нибудь мы обнаружим жизнь в другом мире - может быть, много примеров жизни во многих мирах, - и тогда у нас может быть более точная научная фантастика. Но я думаю, предположения писателя-фантаста так же хороша, как и ученого. Научная фантастика - это одно из проявлений нашего глубокого чувства одиноки ли мы во Вселенной», - сказал Симион.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 23:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Ростове крысы захватили территорию Братского
Для Android в «Яндекс.Браузере» появились виджеты
В Сети появилась информация о стоимости Huawei
Ученые: Большая мошонка указывает на неверность
ESA сообщило куда может рухнуть неисправная
В России работают над двигателем для сверхлегких
Bluboo рассекретила параметры смартфона S3 с
HyperX анонсировала модули ОЗУ Fury DDR4 и Impact
Беспилотный автомобиль компании Uber насмерть
Ученый Мичио Каку показал как выглядят пришельцы
Ученые: Круглый червь может реагировать на
Ученые: Вязание помогает избавиться от
Apple в конце марта представит бюджетный iPhone
Мумии инопланетян с плато Наска оказались
Возлюбленная погибшего Егора Клинаева проводит
Ученые раскрыли секрет звездообразования вокруг
«Яндекс» уменьшил на 40% количества сайтов с
«Табакерка» представляет первую премьеру без
IBM создала микрокомпьютер площадью 1 квадратный
Ученые: В нашей Вселенной могут находиться пустые
Новая форма жизни рассказала исследователям об
Xiaomi выпускает электрическую многоцелевую плиту
NASA разрабатывает проект восьмитонного
Океаны Марса сформировались благодаря массивным
Абоненты «Мегафона» получили доступ к музыке
Ученые: Археоптерикс все-таки махал крыльями и
Ученые: Чистая вода во время полоскания белья
Facebook заподозрили в утечке данных 50 000 000
Компания Audi выпустит компактный кроссовер Q1
Свидетели события из Новой Зеландии запечатлели
Просмотреть все новости