АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Черные дыры Ямала могут выпустить наружу неизвестные науке вирусы и станут причиной начала Апокалипсиса
EUR 70.81 USD 57.49
Курс валют на 17.03.2018

Ученые спроектировали алмазные структуры для использования в медицинских целях

Японские исследователи оптимизировали дизайн лабораторных синтетических алмазов, что позволит совершенствовать применение биосенсоров, например, улавливать магнитное изображение мозга. Технология алмазной структуры описана в недавнем выпуске «Applied Physics Letters».
Ученые спроектировали алмазные структуры для использования в медицинских целях


Искусственные алмазы выращивают на разных поверхностях, чтобы повысить твердость и уменьшить износ инструментов, а также используют высокую теплопроводность материала в качестве радиатора для электроники. Ученые научились манипулировать свойствами искусственных алмазов, менять их химический состав. Такая химическая манипуляция называется допированием. Искусственные алмазы – дешевый альтернативный материал для целого ряда технологий – от квантовой информации до биоизмерения.

Разработанные с азото-замещённой вакансией (NV-центром) алмазы, которые имеют свойство обнаруживать изменения в магнитных полях, являются мощным инструментом для технологий биоизмерения и используются в медицине для диагностики заболеваний. Например, магнитоэнцефалографию (МЭГ) как метод нейровизуализации эксперты используют для сопоставления активности мозга и выявления патологических аномалий.

«МЭГ коммерчески доступна, используется в некоторых больницах, но услуга остается очень дорогой», – сказал Нориказу Мидзуочи, автор статьи. Мидзуочи объяснил, что использование алмазов с NV-центрами позволит снизить затраты на диагностическое оборудование МЭГ.
dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 21:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученый Мичио Каку показал как выглядят пришельцы
Ученые: Круглый червь может реагировать на
Ученые: Вязание помогает избавиться от
Apple в конце марта представит бюджетный iPhone
Мумии инопланетян с плато Наска оказались
Возлюбленная погибшего Егора Клинаева проводит
Ученые раскрыли секрет звездообразования вокруг
«Яндекс» уменьшил на 40% количества сайтов с
«Табакерка» представляет первую премьеру без
IBM создала микрокомпьютер площадью 1 квадратный
Ученые: В нашей Вселенной могут находиться пустые
Xiaomi выпускает электрическую многоцелевую плиту
NASA разрабатывает проект восьмитонного
Океаны Марса сформировались благодаря массивным
Абоненты «Мегафона» получили доступ к музыке
Ученые: Археоптерикс все-таки махал крыльями и
Ученые: Чистая вода во время полоскания белья
Facebook заподозрили в утечке данных 50 000 000
Компания Audi выпустит компактный кроссовер Q1
Свидетели события из Новой Зеландии запечатлели
Ученые рассчитали пять самых вероятных дат конца
Apple собирается выпустить собственный MicroLED
Извержение вулкана стало причиной принятия
Компания Chery преступила к тестированию нового
Российский космонавт опубликовал снимок "вершины
Ольга Бузова снимком из бани доказала, что она не
У Веры Брежневой красивое хобби
Владелец «Шоколадницы» откроет в России сеть
Пользователи сетей обсуждают нелестные слова
Нижнее белье Нюши удивило подписчиков
Просмотреть все новости