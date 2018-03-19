Нижнее белье Нюши удивило подписчиков

На данном снимке исполнительница песен присела у машины. На Нюше надета прозрачная белая кофточка, через которую виден красный бюстгальтер и короткие чёрные шорты, подчёркивающие красивые ноги звезды. Фанатов восхитил такой образ знаменитости. В частности, ноги певицы были признаны поклонниками просто шикарными. Некоторые пользователи подчеркнули, что, невзирая на очень откровенный образ, он получился совсем не вульгарным.Артистке невольно удалось продемонстрировать красиво тело, не переходя границу пошлости. Подписчики написали, что хотят как можно больше видеть фото в данном ракурсе. Некоторые сказали, что Нюша на снимке просто настоящая «богиня» и просто ослепительная красавица. Публикация за два часа собрала более 51 тысячи лайков и свыше 250 лестных комментариев.