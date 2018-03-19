АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Черные дыры Ямала могут выпустить наружу неизвестные науке вирусы и станут причиной начала Апокалипсиса
EUR 70.81 USD 57.49
Курс валют на 17.03.2018

Регина Тодоренко лишилась роли в кино из-за татуировки

Регина Тодоренко, являющаяся бывшей ведущей "Орла и Решки" поведала, как когда-то из-за татуировки лишилась роли в кино.

Регина Тодоренко лишилась роли в кино из-за татуировки

Регина рассказала, что любит свои нательные рисунки. Однако, по словам девушки, люди говорят, что это не очень хорошо и вообще не стоит портить своё тело. Но Тодоренко в юношестве не задумывалась об этом, и однажды столкнулась с весьма интересной ситуацией.

Тодоренко как-то пришла на кастинг. По её словам, она очень волновалась, но старалась широко улыбаться и не подавать виду, что ей страшно. Девушка прочитала текст своей героини, после чего поговорила с кастинг-директорами и продюсерами. Все, казалось бы, замечательно складывается, Регина их заинтересовала и уже готова обсуждать ближайшую дату съёмок. Однако, выходя из кабинета, девушку спрашивают, нет ли у неё татуировки, на что она с гордостью ответила "Да, конечно". Продюсер в свою очередь сказал, что очень жаль, так как им нужна актриса с чистым телом.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 21:24
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Российский космонавт опубликовал снимок "вершины
Ольга Бузова снимком из бани доказала, что она не
У Веры Брежневой красивое хобби
Владелец «Шоколадницы» откроет в России сеть
Пользователи сетей обсуждают нелестные слова
Нижнее белье Нюши удивило подписчиков
СМИ: Олег Табаков завещал все свое имущество
Регина Тодоренко лишилась роли в кино из-за
Мария Кожевникова ищет врачей для сына
Украинские тюнеры превратили народный ЗАЗ
Григорий Лепс опубликовал в Instagram фото со
Астрономы открыли восемь новых "горячих юпитеров"
Звезду Playboy Марию Лиман позвали в эфир радио
Ученые провели эксперименты по омоложению
Названы рублёвые цены на новый компактный
Ученые: Жизнь после смерти существует из-за
Мужчины не отвечают на чувства Даны Борисовой
В США власти усыпили каймановую черепаху после
Селена Гомес снова набрала лишние килограммы
Татьяна Навка возвращается на лёд
Охотник за НЛО обнаружил на орбите Земли
Стартап XEV за 3 дня напечатал бюджетный
Дональд Трамп планирует добиваться смертной казни
Настя Киушкина пообещала по возвращению на
Невеста принца Гарри Меган Маркл не может
Жители Гондураса запечатлели на видео полет НЛО
Анна Седокова сводила дочку Алину в московский
Назван ТОП-10 бестселлеров вторичного московского
Анджелина Джоли назвала собственные изъяны
Алсу в честь годовщины свадьбы продемонстрировала
Просмотреть все новости