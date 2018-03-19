Регина Тодоренко лишилась роли в кино из-за татуировки

Регина рассказала, что любит свои нательные рисунки. Однако, по словам девушки, люди говорят, что это не очень хорошо и вообще не стоит портить своё тело. Но Тодоренко в юношестве не задумывалась об этом, и однажды столкнулась с весьма интересной ситуацией.Тодоренко как-то пришла на кастинг. По её словам, она очень волновалась, но старалась широко улыбаться и не подавать виду, что ей страшно. Девушка прочитала текст своей героини, после чего поговорила с кастинг-директорами и продюсерами. Все, казалось бы, замечательно складывается, Регина их заинтересовала и уже готова обсуждать ближайшую дату съёмок. Однако, выходя из кабинета, девушку спрашивают, нет ли у неё татуировки, на что она с гордостью ответила "Да, конечно". Продюсер в свою очередь сказал, что очень жаль, так как им нужна актриса с чистым телом.