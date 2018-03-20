Наследие зловещего придворного лекаря Ивана Грозного Бомелия погубило многих людей

На протяжении 10 лет этот человек был фаворитом царя, которого боялся даже Малюта Скуратов. Бояре с ужасом ждали, кому на очередном пиру будет подана чаша с отравой, а медик докладывал Грозному, сколько времени осталось жить очередному бунтовщику. Бомелий был осужден за колдовство в Британии и должен был пожизненно сидеть за решеткой, однако был спасен от наказания послом русского государя. Никто не знает, почему тогда шарлатану, не имевшему врачебной лицензии, были оказаны такие почести, но Андрей Савин предложили ему занять пост при дворе, а после появления в столице лекарь пришелся по душе монарху. Он пообещал приготовить для него снадобье, защищающее от порчи и ядов, а также упомянул об аналоге, быстро уничтожающем конкурентов на престол.Вспыльчивый правитель, страдающий манией величия, был в восторге от такого бесценного помощника, и любил наблюдать за медленной кончиной своих врагов, сидевших с ним за столом или участвующих в праздниках. Бомелий имел в запасе разные зелья, которые могли свести жертву с ума и заставить ее даже забыть свое имя. Они долго бились в припадках, после чего срывали с себя дорогие вещи и терялись в толпе нищих. Были случаи, когда люди погибали от руки члена семьи, отведавшего такого угощения, о чем красноречиво говорит история с князьями Прозоровскими. После отравления храброго воеводы Александра родственника Ивана убил сумасшедший брат Никита. Трагический финал ожидал Федора Мясоедова, спасшего Псков от захвата поляками. Вместо награды ему поднесли ядовитый напиток, но эта участь не минула даже супруг Грозного. Они тоже скончались при подозрительных обстоятельствах, после чего люди долго говорили о докторе, исполнившим царский приговор.Знать и население ненавидели иностранца, часто приглашающего немцев ко двору, хотя в то время даже простого доноса было достаточно, чтобы убрать человека с лица земли. Игумен Корнилий, часто упрекавший царя, что тот держит подле себя колдуна, погиб от удара его посоха, но никто из окружения не знал о национальности медика, который называл себя незаконным наследником французского монарха или Папы Римского. Его мать попала в плен к татарам и была продана итальянским купцам, а также была потомственной знахаркой, передавшей свое умение сыну. Бомелий часто любил поговорить об индийских и тибетских мудрецах, научивших его просветлению, но реальные деяния человека не соответствовали такой информации. Он часто поднимался на колокольню кремлевского храма, чтобы наблюдать за звездами, после чего составлял предсказания на будущее. Иван Грозный тоже увлекался астрологией и часто находился в компании любимца, чтобы найти очередного виновника заговора. Эти события легли в основу многих литературных романов, а Елисей продолжал свою роскошную жизнь, пока царь не приказал ему составить пророчество, касающееся всего его рода.Лекарь сильно испугался, но был вынужден исполнить приказ хозяина, хотя тогда светила показывали самые мрачные события. Он пытался немного приукрасить правду, вот только монарх после испытанного ужаса стал слишком гневаться, а это уже грозило слуге опалой. Тогда мужчина предложил создать двойника, сидящего на престоле, как было принято у язычников, после чего с 1575 года трон год занимал хан Саин-Булат. Настоящий правитель скрывался у опричников и выдавал себя за обычного князя, появляясь вместе с собратьями на пирах, но когда звезды изменили свое решение, он снова занял свое место. Бомелий не прославился своими медицинскими достижениями, но смог быстро исцелить шута, который попал под горячую руку Грозного и кроме обожженного лица получил от него удар ножом. Его методы помощи остались загадкой, зато во время исследования останков царя ученые обнаружили в его костях огромное содержание ртути. В то время препараты на ее основе были широко распространены во многих странах, а также их использовали в качестве слабительного, болей в суставах или непроходимости кишечника.Многие историки считают, что правителя вместе с наследниками уничтожали с помощью таких средств из-за заговора врагов, а наш герой был одним из тайных шпионов, выполняющих эту миссию. При хроническом отравлении рождались неполноценные дети, о чем красноречиво говорит слабоумие Федора и припадки царевича Дмитрия. Также лекарь был отличным психологом, умевшим манипулировать особенностями нрава самодержца, только в один прекрасный момент он тоже стал жертвой доноса, обвиняющего человека в сговоре с поляками и псковскими боярами. В этот раз очередное предсказание обещало смерть родственников и уничтожение всего рода во времена смуты. Тяжелый кубок полетел в голову чародея, сумевшего выжить и удрать из столицы. Однако его быстро нашли, после чего долго пытали и живьем сожгли на площади, но перед гибелью он проклял царскую династию и всех владельцев любимых часов, на которых были нанесены знаки Зодиака. После смерти царя они стали собственностью вдовы лекаря, продавшей раритет британскому коллекционеру, но женщина и новый хозяин стали нищими и умерли от голода. Затем вереница летальных исходов постигла многих лиц, купивших диковинку, изготовленную алхимиком Гербертом Аврилакским. Только в 18 веке проклятие не стало действовать на новгородского купца, купившего сломанную вещь на рынке в Петербурге. Механизм внезапно ожил после рождения Ивана Кулибина, но потом судьба его осталась неизвестна.