Мария Кожевникова ищет врачей для сына

Мария Кожевникова в своём микроблоге Instagram оставила пост, в котором попросила у фолловеров помощи. Артистка написала, что у её четырёхлетнего сына Ивана есть проблемы с речью, а доктора ничем существенным пока помочь не могут. По словам Марии, одни говорят, что этот дефект со временем исчезнет сам, другие приписывают таблетки, третьи утверждают, что умственное развитие Ивана опережает развитие речевого аппарата.Также, у мальчика появились проблемы со сном. Фолловеры актрисы, среди которых, оказалось, есть и медики, поведали, что, судя по ролику, на котором он разговаривает с мамой, выраженной патологии у мальчика нет. По их мнению, проблему Ивана может решить ограничение просмотра мультфильмов и уменьшение стресса.