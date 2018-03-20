Ученые: Сильные магнитные бури могут уничтожить все беспилотные автомобили

Сейчас транспорт, имеющий спутниковую навигацию и блоками анализа GPS-сигнала, стал самым уязвимым перед такими аномалиями. Они происходят после солнечных взрывов и выбросов плазмы, так что в ближайшее время о массовом производстве техники можно забыть. Пока нет устройств, предупреждающих о геомагнитных возмущениях в атмосферных слоях нашей планеты.Потому часто информация появляется с опозданием и не позволяет вовремя обезопасить авто транспорт от повреждения. Частично решить проблему смогут инерционные системы навигации, но они требуют больших вложений со стороны компаний.