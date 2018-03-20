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Ученые: Сильные магнитные бури могут уничтожить все беспилотные автомобили

Американские ученые шокировали производителей беспилотных автомобилей неутешительными прогнозами. Сильные магнитные бури могут уничтожить такие технологии.

Сейчас транспорт, имеющий спутниковую навигацию и блоками анализа GPS-сигнала, стал самым уязвимым перед такими аномалиями. Они происходят после солнечных взрывов и выбросов плазмы, так что в ближайшее время о массовом производстве техники можно забыть. Пока нет устройств, предупреждающих о геомагнитных возмущениях в атмосферных слоях нашей планеты.

Ученые: Сильные магнитные бури могут уничтожить все беспилотные автомобили


Потому часто информация появляется с опозданием и не позволяет вовремя обезопасить авто транспорт от повреждения. Частично решить проблему смогут инерционные системы навигации, но они требуют больших вложений со стороны компаний.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 03:00
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