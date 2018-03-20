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Капустная диета кроме замедления роста опухолей помогает людям похудеть – Ученые

Ученые выяснили, что капустная диета кроме замедления роста опухолей помогает людям похудеть. Они разработали два варианта меню с употреблением любого вида овоща.

Кроме экономии, такой рацион полезен лицам, страдающим от сахарного диабета или имеющим проблемы с почками. В первом случае она длится 10 дней и предлагает капустные салаты утром и вечером, после чего стоит выпить перед сном стакан нежирного кефира. Обед состоит из 200 грамм несоленого мяса или рыбы, а также сюда входит белок яйца.

Капустная диета кроме замедления роста опухолей помогает людям похудеть – Ученые


Второй аналог проходит неделю и включает в меню капустный суп. В него добавляется бурый рис вместе с морковью и болгарским перцем. Затем блюдо дополняется томатами и луком и употребляется в пищу на протяжении дня.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 07:00
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