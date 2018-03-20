Капустная диета кроме замедления роста опухолей помогает людям похудеть – Ученые

Кроме экономии, такой рацион полезен лицам, страдающим от сахарного диабета или имеющим проблемы с почками. В первом случае она длится 10 дней и предлагает капустные салаты утром и вечером, после чего стоит выпить перед сном стакан нежирного кефира. Обед состоит из 200 грамм несоленого мяса или рыбы, а также сюда входит белок яйца.Второй аналог проходит неделю и включает в меню капустный суп. В него добавляется бурый рис вместе с морковью и болгарским перцем. Затем блюдо дополняется томатами и луком и употребляется в пищу на протяжении дня.