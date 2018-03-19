Bluboo рассекретила параметры смартфона S3 с батареей на 8500 мАч

Отмечается, что диагональ дисплея устройства составляет 6 дюймов, при этом производителем матрицы выступает компания Sharp. Как бы там ни было, но, безусловно, главным достоянием Bluboo S3 является аккумулятор на 8500 мАч. Батарея может заряжаться в ускоренном режиме по технологии MTK PE 3.0 (12 В / 2 A). Таким образом, с нуля до полного заряда проходит около 2,5 часа. Разработчики утверждают, что такой емкости хватит примерно на 6 дней при умеренном режиме пользования.Что касается корпуса, то несмотря на такую емкую батарею, корпус имеет толщину всего 12 мм. Также специалисты сделали заднюю панель слегка дугообразной, чтобы смартфон хорошо лежал в руке. Благодаря обратной зарядке, девайс можно использовать в качестве портативной зарядки.