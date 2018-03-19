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Bluboo рассекретила параметры смартфона S3 с батареей на 8500 мАч

В компании Bluboo рассказали о технических характеристиках смартфона Bluboo S3, который получил аккумулятор с емкостью в 8500 мАч. Новинка должна появиться в доступе уже в следующем месяце с ценником ниже 200 долларов.

Bluboo рассекретила параметры смартфона S3 с батареей на 8500 мАч


Отмечается, что диагональ дисплея устройства составляет 6 дюймов, при этом производителем матрицы выступает компания Sharp. Как бы там ни было, но, безусловно, главным достоянием Bluboo S3 является аккумулятор на 8500 мАч. Батарея может заряжаться в ускоренном режиме по технологии MTK PE 3.0 (12 В / 2 A). Таким образом, с нуля до полного заряда проходит около 2,5 часа. Разработчики утверждают, что такой емкости хватит примерно на 6 дней при умеренном режиме пользования.

Что касается корпуса, то несмотря на такую емкую батарею, корпус имеет толщину всего 12 мм. Также специалисты сделали заднюю панель слегка дугообразной, чтобы смартфон хорошо лежал в руке. Благодаря обратной зарядке, девайс можно использовать в качестве портативной зарядки.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 23:40
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