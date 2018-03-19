HyperX анонсировала модули ОЗУ Fury DDR4 и Impact DDR4

Так на рынок вышли комплекты Fury DDR4, состоящие из двух и четырех модулей, при этом в первом случае суммарный объем может быть 8, 16 и 32 Гб, а во втором – 16, 32, 64. Что касается частоты работы модулей, то будут доступны конфигурации с показателями 2400, 2666, 2933, 3200 и 3466 МГц.Модули Impact DDR4 разработаны по типу SODIMM. По модификациям здесь все аналогично с ОЗУ Fury DDR4, а по частоте имеются такие варианты как 2400, 2666, 2933 и 3200 МГц.Обе модели работают в пределах от 0 до 85 градусов по Цельсию.HyperX Fury DDR4 и Impact DDR4 вышли на стадию продаж в различных цветовых вариациях.