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HyperX анонсировала модули ОЗУ Fury DDR4 и Impact DDR4

Игровая марка компании Kingston Technology Company, HyperX, представила новое поколение плат оперативной памяти Fury DDR4 и Impact DDR4. В продаже появились различные модификации.

HyperX анонсировала модули ОЗУ Fury DDR4 и Impact DDR4


Так на рынок вышли комплекты Fury DDR4, состоящие из двух и четырех модулей, при этом в первом случае суммарный объем может быть 8, 16 и 32 Гб, а во втором – 16, 32, 64. Что касается частоты работы модулей, то будут доступны конфигурации с показателями 2400, 2666, 2933, 3200 и 3466 МГц.

Модули Impact DDR4 разработаны по типу SODIMM. По модификациям здесь все аналогично с ОЗУ Fury DDR4, а по частоте имеются такие варианты как 2400, 2666, 2933 и 3200 МГц.

Обе модели работают в пределах от 0 до 85 градусов по Цельсию.

HyperX Fury DDR4 и Impact DDR4 вышли на стадию продаж в различных цветовых вариациях.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 23:35
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