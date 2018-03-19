Apple в конце марта представит бюджетный iPhone SE 2

Новый смартфон, являющийся недорогим по меркам производителей, уже неофициально назвали «студенческим». Вокруг iPhone SE 2 в последние месяцы ходило множество слухов. Они в основном были связаны с действиями HMD Global. Эта компания в преддверии выхода новинки объявила касательно параллельного выпуска новой версии Nokia. Инсайдеры тогда отмечали, что Apple вследствие этого может отложить дебют бюджетной модели до начала лета либо до следующего сезона. Эксперты после опровержения слухов стали обсуждать возможный дизайн, характеристики версии iPhone SE 2.Отмечается, что устройство будет стильным. Сзади корпус сделан полностью из стекла для обеспечения беспроводной подзарядки устройства. Каркас сделают из металла. Ожидается 4-дюйймовый экран. Внизу располагается кнопка Home с дактосканером.