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Глюкоза станцевала для подписчиков за рулём собственного автомобиля

Популярная исполнительница Наталья Ионова-Чистякова, более известная под псевдонимом Глюкоза, станцевала для своих подписчиков прямо за рулём автомобиля. Певица поздравила всех с наступлением первого тепла, но фанатов ролик насторожил неосторожной манерой вождения звезды.

Глюкоза станцевала для подписчиков за рулём собственного автомобиля

Наталья Ионова-Чистякова сняла для своих подписчиков небольшой видеоролик, на котором предстала перед публикой в прекрасном настроении. Певица под звуки громкой музыки радостно кричала о том, что наконец наступает долгожданная весна. Своим фанатам Глюкоза пожелала тепла, любви и хорошего настроения, но у фолловеров данный ролик вызвал только беспокойство.

В комментариях некоторые оценили то, как активно певица танцевала за рулём под музыку, но основная часть пользователей всё же напомнили Ионовой-Чистяковой, что такая неосторожная манера вождения может стать причиной ДТП, тем более, что дороги ещё полностью покрыты снегом.
dzen / Общество / Культура
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 17:07
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