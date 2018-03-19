Глюкоза станцевала для подписчиков за рулём собственного автомобиля

Наталья Ионова-Чистякова сняла для своих подписчиков небольшой видеоролик, на котором предстала перед публикой в прекрасном настроении. Певица под звуки громкой музыки радостно кричала о том, что наконец наступает долгожданная весна. Своим фанатам Глюкоза пожелала тепла, любви и хорошего настроения, но у фолловеров данный ролик вызвал только беспокойство.В комментариях некоторые оценили то, как активно певица танцевала за рулём под музыку, но основная часть пользователей всё же напомнили Ионовой-Чистяковой, что такая неосторожная манера вождения может стать причиной ДТП, тем более, что дороги ещё полностью покрыты снегом.