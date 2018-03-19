АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Черные дыры Ямала могут выпустить наружу неизвестные науке вирусы и станут причиной начала Апокалипсиса
EUR 70.81 USD 57.49
Курс валют на 17.03.2018

СМИ: Олег Табаков завещал все свое имущество супруге Марине Зудиной

После похорон артиста многие люди стали обсуждать темы, связанные с его наследством. Журналисты выяснили, что Олег Табаков завещал все свое имущество супруге Марине Зудиной.

Раньше его избранницей была Людмила Крылова, подарившая звезде двух наследников, но в 90-х годах пара разорвала отношения, и актер женился на новой возлюбленной. Затем в новой семье родились сын и дочь, которые тоже могут стать претендентами на наследство, но имущество уже давно было переписано на Марину Зудину.

СМИ: Олег Табаков завещал все свое имущество супруге Марине Зудиной


Тогда Олег Табаков кроме дома в Истре имел квартиры в столице, а также получал большую зарплату, занимая должности главы и худрука МХТ. Он имел дополнительные доходы с “Табакерки”, вот только в прошлом году со счетов знаменитости исчезло 677 млн руб. Новая супруга оставит имущество своим детям, так как наследник бывшей избранницы Антон живет за границей, а его сестра Александра долгое время не общалась с отцом при его жизни.
Культура
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:25
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Российский космонавт опубликовал снимок "вершины
Ольга Бузова снимком из бани доказала, что она не
У Веры Брежневой красивое хобби
Владелец «Шоколадницы» откроет в России сеть
Пользователи сетей обсуждают нелестные слова
Нижнее белье Нюши удивило подписчиков
СМИ: Олег Табаков завещал все свое имущество
Регина Тодоренко лишилась роли в кино из-за
Мария Кожевникова ищет врачей для сына
Украинские тюнеры превратили народный ЗАЗ
Григорий Лепс опубликовал в Instagram фото со
Астрономы открыли восемь новых "горячих юпитеров"
Звезду Playboy Марию Лиман позвали в эфир радио
Ученые провели эксперименты по омоложению
Названы рублёвые цены на новый компактный
Ученые: Жизнь после смерти существует из-за
Мужчины не отвечают на чувства Даны Борисовой
В США власти усыпили каймановую черепаху после
Селена Гомес снова набрала лишние килограммы
Татьяна Навка возвращается на лёд
Охотник за НЛО обнаружил на орбите Земли
Стартап XEV за 3 дня напечатал бюджетный
Дональд Трамп планирует добиваться смертной казни
Настя Киушкина пообещала по возвращению на
Невеста принца Гарри Меган Маркл не может
Жители Гондураса запечатлели на видео полет НЛО
Анна Седокова сводила дочку Алину в московский
Назван ТОП-10 бестселлеров вторичного московского
Анджелина Джоли назвала собственные изъяны
Алсу в честь годовщины свадьбы продемонстрировала
Просмотреть все новости