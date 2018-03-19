СМИ: Олег Табаков завещал все свое имущество супруге Марине Зудиной

Раньше его избранницей была Людмила Крылова, подарившая звезде двух наследников, но в 90-х годах пара разорвала отношения, и актер женился на новой возлюбленной. Затем в новой семье родились сын и дочь, которые тоже могут стать претендентами на наследство, но имущество уже давно было переписано на Марину Зудину.Тогда Олег Табаков кроме дома в Истре имел квартиры в столице, а также получал большую зарплату, занимая должности главы и худрука МХТ. Он имел дополнительные доходы с “Табакерки”, вот только в прошлом году со счетов знаменитости исчезло 677 млн руб. Новая супруга оставит имущество своим детям, так как наследник бывшей избранницы Антон живет за границей, а его сестра Александра долгое время не общалась с отцом при его жизни.