Ученые рассчитали пять самых вероятных дат конца света

Конец существованию человека как биологического вида и даже самой Земле может положить столкновение с гигантским астероидным телом 950 DA в 2880 году. Также к возможному концу света ученые отнесли дату 25 сентября 2135 года. Тогда, согласно расчетам экспертов, траектория полета еще одного колоссального астероида – Бенну – может пролечь сквозь нашу планету. В NASA уже предупредили, что не смогут предотвратить столкновение столь крупного тела с Землей.4-тонный астероид 2011 AG5 может рухнуть на Землю 5 февраля 2040 года, что также приведет к гибели человечества, заявляют ученые. Очередной угрозой всему живому на планете может стать падение астероидного тела Апофис в апреле 2036 года. Околоземный «космический гость» 2002 NT7 диаметром в 2 метра может привести к невиданным планетарным катастрофам в случае его падения на поверхность планеты в начале февраля следующего года.