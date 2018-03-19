АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Черные дыры Ямала могут выпустить наружу неизвестные науке вирусы и станут причиной начала Апокалипсиса
EUR 70.81 USD 57.49
Курс валют на 17.03.2018

Григорий Лепс опубликовал в Instagram фото со своей 82-летней матерью

Певец решил поздравить свою 82-летнюю маму с днем рождения, опубликовав в Instagram фото вместе с Натэллой Семеновной. Поклонники тоже присоединились к поздравлениям Григория Лепса, но при этом подвергли его критике из-за внешнего вида.

Женщина прекрасно выглядит, несмотря на преклонный возраст, чего нельзя сказать о ее звездном наследнике. Многие подписчики заметили, что исполнитель рядом с нею больше напоминает супруга, чем сына, хотя внешне похож на мать. Даже розовые оттенки костюма мало освежили его лицо, которое выдает следы усталости.

Григорий Лепс опубликовал в Instagram фото со своей 82-летней матерью


Пользователи сетей тоже были поражены постаревшим видом Григория Лепса, хотя отметили, что это может быть результатом напряженного рабочего графика. Сейчас он находится на гастролях в Милане, а перед этим покорил своим талантом парижан.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:15
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Российский космонавт опубликовал снимок "вершины
Ольга Бузова снимком из бани доказала, что она не
У Веры Брежневой красивое хобби
Владелец «Шоколадницы» откроет в России сеть
Пользователи сетей обсуждают нелестные слова
Нижнее белье Нюши удивило подписчиков
СМИ: Олег Табаков завещал все свое имущество
Регина Тодоренко лишилась роли в кино из-за
Мария Кожевникова ищет врачей для сына
Украинские тюнеры превратили народный ЗАЗ
Григорий Лепс опубликовал в Instagram фото со
Астрономы открыли восемь новых "горячих юпитеров"
Звезду Playboy Марию Лиман позвали в эфир радио
Ученые провели эксперименты по омоложению
Названы рублёвые цены на новый компактный
Ученые: Жизнь после смерти существует из-за
Мужчины не отвечают на чувства Даны Борисовой
В США власти усыпили каймановую черепаху после
Селена Гомес снова набрала лишние килограммы
Татьяна Навка возвращается на лёд
Охотник за НЛО обнаружил на орбите Земли
Стартап XEV за 3 дня напечатал бюджетный
Дональд Трамп планирует добиваться смертной казни
Настя Киушкина пообещала по возвращению на
Невеста принца Гарри Меган Маркл не может
Жители Гондураса запечатлели на видео полет НЛО
Анна Седокова сводила дочку Алину в московский
Назван ТОП-10 бестселлеров вторичного московского
Анджелина Джоли назвала собственные изъяны
Алсу в честь годовщины свадьбы продемонстрировала
Просмотреть все новости