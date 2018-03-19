Григорий Лепс опубликовал в Instagram фото со своей 82-летней матерью
Певец решил поздравить свою 82-летнюю маму с днем рождения, опубликовав в Instagram фото вместе с Натэллой Семеновной. Поклонники тоже присоединились к поздравлениям Григория Лепса, но при этом подвергли его критике из-за внешнего вида.
Женщина прекрасно выглядит, несмотря на преклонный возраст, чего нельзя сказать о ее звездном наследнике. Многие подписчики заметили, что исполнитель рядом с нею больше напоминает супруга, чем сына, хотя внешне похож на мать. Даже розовые оттенки костюма мало освежили его лицо, которое выдает следы усталости.
Пользователи сетей тоже были поражены постаревшим видом Григория Лепса, хотя отметили, что это может быть результатом напряженного рабочего графика. Сейчас он находится на гастролях в Милане, а перед этим покорил своим талантом парижан.
Женщина прекрасно выглядит, несмотря на преклонный возраст, чего нельзя сказать о ее звездном наследнике. Многие подписчики заметили, что исполнитель рядом с нею больше напоминает супруга, чем сына, хотя внешне похож на мать. Даже розовые оттенки костюма мало освежили его лицо, которое выдает следы усталости.
Пользователи сетей тоже были поражены постаревшим видом Григория Лепса, хотя отметили, что это может быть результатом напряженного рабочего графика. Сейчас он находится на гастролях в Милане, а перед этим покорил своим талантом парижан.