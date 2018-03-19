Астрономы открыли восемь новых "горячих юпитеров"

По словам руководителя проекта Коуэла Хеллера, обнаружить восемь «горячих юпитеров» помогли исследования WASP-South. Обнаруженные космические объекты были классифицированы как «горячие юпитеры», так как масса их составляет от 0,42 до 5,2 массы Юпитера. Орбитальные периоды меньше 10 дней. Планеты вращаются на очень близком расстоянии от материнской звезды, что сильно раскаляет их поверхности.Из восьми «горячих юпитеров» системы WASP наибольший интерес для ученых составляет WASP-172b, так как ее атмосфера самая перспективная. Масса планеты составляет 0,47 от массы Юпитера, однако она больше газового гиганта Солнечной системы в 1,57 раз. Орбитальный период – 5,47 земных дня.Температура поверхности WASP-172b нагревается до 2190 °C из-за слишком близкого расположения к родному светилу.