Звезду Playboy Марию Лиман позвали в эфир радио «КП-Ростов»

Лиман пообещала ответить на все волнующие вопросы аудитории. Как известно, в последнее время Мария вела онлайн-битву с ревнивой супругой одного из своих подписчиков. Знаменитость рассказывала своим фолловерам, что ей угрожала некая Настя. Модель даже попрощалась со своими фанатами, якобы всерьёз воспринимая угрозу.Однако, судя по новым фотографиям, обнародованным в рамках Instagram, ростовская девушка жива, здорова, при этом по-прежнему прекрасна. Очень скоро начнутся съемки телесериала «Ивановы-Ивановы», где Лиман предложили роль. Сегодня в 15.05 слушатели радио «КП-Ростов» на 89,8 FM смогут услышать ответы модели глянцевого журнала Playboy Марии Лиман на заданные вопросы ведущего, а также сами могут её расспросить.