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Звезду Playboy Марию Лиман позвали в эфир радио «КП-Ростов»

Мария Лиман пригласили на радио «Комсомольская правда-Ростов», в эфире которого она будет общаться со своими многочисленными фанатами.

Звезду Playboy Марию Лиман позвали в эфир радио «КП-Ростов»

Лиман пообещала ответить на все волнующие вопросы аудитории. Как известно, в последнее время Мария вела онлайн-битву с ревнивой супругой одного из своих подписчиков. Знаменитость рассказывала своим фолловерам, что ей угрожала некая Настя. Модель даже попрощалась со своими фанатами, якобы всерьёз воспринимая угрозу.

Однако, судя по новым фотографиям, обнародованным в рамках Instagram, ростовская девушка жива, здорова, при этом по-прежнему прекрасна. Очень скоро начнутся съемки телесериала «Ивановы-Ивановы», где Лиман предложили роль. Сегодня в 15.05 слушатели радио «КП-Ростов» на 89,8 FM смогут услышать ответы модели глянцевого журнала Playboy Марии Лиман на заданные вопросы ведущего, а также сами могут её расспросить.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 21:05
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