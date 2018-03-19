Анастасия Волочкова мечтает о роскошной свадьбе в Париже

Сейчас знаменитость счастлива со своим возлюбленным Михаилом, но не скрывает, что имела много увлечений в жизни. Она упомянула бизнесмена Сулеймана Керимова, поразившего артистку необычным свиданием. Тогда мужчина прислал самолет в Баку, где проходили гастроли Анастасии Волочковой, после чего она улетела на нем ОАЭ. Также шикарно прошла ее свадьба с Игорем Вдовиным, хотя пара не имела штампов в паспортах.Звезда отметила, что тогда ей нужна была слава, но сейчас она задумалась о семье. Торжество в католическом храме будет дополнено чудесным нарядом с 25-метровым шлейфом, который несут дети. Балерина также мечтает о смене нескольких платьев и хочет видеть возле себя Яну Шевченко и Евгению Машко. Она не строит иллюзий относительно нового романа, а просто наслаждается мгновениями любви с человеком.