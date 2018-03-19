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Стефания Маликова озадачила поклонников выбором зимней обуви

Наследница музыканта тоже устала от холодной погоды и решила опубликовать новое фото в Instagram, позируя перед камерой на фоне снежных сугробов. Поклонников озадачил выбор зимней обуви Стефании Маликовой, после чего они подвергли девушку критике.

Красавица решила расстегнуть пальто и стоять на улице без шапки, дополнив образ модными открытыми ботинками Balenciaga. Она лаконично упомянула, что пережив три месяца можно получить еще один зимний аналог в подарок, но подписчики сразу обратили внимание на голые конечности Стефании Маликовой.

Стефания Маликова озадачила поклонников выбором зимней обуви


Многие люди отметили, что девушка вообще не думает о своем здоровье и будущем материнстве, надевая легкие вещи, не подходящие для этого сезона. Они даже упомянули о средствах, позволяющих купить нормальную одежду. Пользователи сетей считают, что не стоит сильно переживать по поводу внешнего вида молодой особы, которая ездит по столице в машине с теплым салоном.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:20
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