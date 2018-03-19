Стефания Маликова озадачила поклонников выбором зимней обуви

Красавица решила расстегнуть пальто и стоять на улице без шапки, дополнив образ модными открытыми ботинками Balenciaga. Она лаконично упомянула, что пережив три месяца можно получить еще один зимний аналог в подарок, но подписчики сразу обратили внимание на голые конечности Стефании Маликовой.Многие люди отметили, что девушка вообще не думает о своем здоровье и будущем материнстве, надевая легкие вещи, не подходящие для этого сезона. Они даже упомянули о средствах, позволяющих купить нормальную одежду. Пользователи сетей считают, что не стоит сильно переживать по поводу внешнего вида молодой особы, которая ездит по столице в машине с теплым салоном.