Пробуждение мощного гейзера в Йеллоустоне насторожило ученых

Природное чудо собрало рядом много людей, которые наблюдали, как оно издавало громкие звуки, выбрасывая в воздух огромный водяной столб. В это время можно было ощутить под ногами небольшие колебания почвы, но сам гейзер активизируется раз в 50 лет.В последнее время частота извержения стала усиливаться, после чего многие эксперты сделали свои выводы. Они считают, что магма продолжает двигаться к поверхности и сейсмические процессы становятся причиной возникшей аномалии.