АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Черные дыры Ямала могут выпустить наружу неизвестные науке вирусы и станут причиной начала Апокалипсиса
EUR 70.81 USD 57.49
Курс валют на 17.03.2018

Пробуждение мощного гейзера в Йеллоустоне насторожило ученых

Ученые зафиксировали пробуждение мощного гейзера в Йеллоустоуне, находившегося в спящем состоянии с 2014 г. Это событие насторожило многих экспертов и привлекло внимание туристов.

Природное чудо собрало рядом много людей, которые наблюдали, как оно издавало громкие звуки, выбрасывая в воздух огромный водяной столб. В это время можно было ощутить под ногами небольшие колебания почвы, но сам гейзер активизируется раз в 50 лет.

Пробуждение мощного гейзера в Йеллоустоне насторожило ученых


В последнее время частота извержения стала усиливаться, после чего многие эксперты сделали свои выводы. Они считают, что магма продолжает двигаться к поверхности и сейсмические процессы становятся причиной возникшей аномалии.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:16
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Александра Гобозова ищут кавказцы за огромные
Эксперты пояснили, как надо пить кофе для лучшего
Виктория Берникова на новом откровенном фото
Владельцы Sony PlayStation 3 могут получать
Кирилл-«Руки-базуки» пожаловался на боль и
Пробуждение мощного гейзера в Йеллоустоне
"Холостяк": Подробности вечеринки и итоги
Черные дыры Ямала могут выпустить наружу
Светлана Иванова показала в Instagram заметно
Актрисе Нине Дорошиной вызвали «скорую»
В Windows 10 появится возможность открывать
Анастасия Костенко призналась супругу в любви на
Звезды российского шоу-бизнеса участвовали в
Мужчина по прозвищу "Папа Redbull" стал новым
Виктория Боня встретилась с Алексом Смерфитом
Ольга Бузова не может забыть концерт в Таллинне
Специалисты: Четыре способа защитить свои
Facebook блокирует аналитическую компанию
Модель Карли Клосс поведала, как она «враждует» с
Ученые назвали основные правила питания для
Анфиса Чехова подразнила фанатов сексуальной
Наша версия: Как в Британии хотят сократить
Жена Андрея Малахова возмутила Сеть отношением к
Сажа с других континентов не помогает таянию
Sony Xperia XZ2 с 6 Гб ОЗУ засветился в TENAA
Борис Корчевников перепугал всех болезненным
Актриса Анастасия Задорожная обнажила грудь,
Ученые: Низкое число сперматозоидов может
Корпус Xigmatek Mystic 9 оснащается тремя
Эксперты дают советы о правильной зарядке
Просмотреть все новости