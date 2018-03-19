Lenovo S5 с ИИ станет убийцей версии Xiaomi Redmi Note 5

В соцсетях пользователи окрестили уже гаджет с искусственным интеллектом «убийцей» устройства Xiaomi Redmi Note 5. Компания Lenovo объявила касательно официального показа S5. Он запланирован на 20 марта текущего года в Пекине. Представители Lenovo рассказали про ИИ в операционке Lenovo S5. Речь идёт о фирменной прошивке ZUI 3.5, выполненной на базе Android Oreo. Согласно обещаниям разработчиков, данная программа будет работать быстрее в сравнении с прошлыми версиями. Инсайдерами отмечается, что Lenovo S5 будет оснащаться экраном на 5,65 дюймов. Чипсет имеет тактовую частоту 2 ГГц.Мобильное устройство наделят ОЗУ объемом в 3-4 ГБ. Это зависит от разновидности, а также встроенной памяти на 32-64 ГБ. Аппарат будет иметь сканер отпечатков пальцев, камеру на 8 МП, аккумуляторную батарею на 3000 мАч.