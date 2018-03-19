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Эксперты пояснили, как надо пить кофе для лучшего здоровья

Правильное употребление напитка позволит оптимизировать его стимулирующее воздействие на организм.

Эксперты пояснили, как надо пить кофе для лучшего здоровья


С одной стороны, крепкий кофе ускоряет метаболизм, а с другой – его частое употребление отрицательно отражается на сердечно-сосудистой системе и снижает содержание кальция в организме.

Поэтому пить его лучше не больше трех чашек в день и без сахара. Вместо него добавить корицу, мед или сироп. Эти заменители сахара снизят лишнюю калорийность напитка. Нежелательно также добавлять сливки: они нейтрализуют полезные качества кофе. Заменить их можно миндальным, кокосовым, банановым либо соевым молоком.

Эксперты также предупреждают о вероятности развития кофейной зависимости. Черный кофе фактически относится к легким наркотическим веществам. У большинства лиц, злоупотребляющих напитком, постепенно развивается раздражительность, тревожность, тошнота, учащенное сердцебиение. Эти симптомы свидетельствуют об избытке кофеина в организме.
Общество
Добавил: George21 Сегодня, 09:40
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