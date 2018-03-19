Эксперты пояснили, как надо пить кофе для лучшего здоровья

С одной стороны, крепкий кофе ускоряет метаболизм, а с другой – его частое употребление отрицательно отражается на сердечно-сосудистой системе и снижает содержание кальция в организме.Поэтому пить его лучше не больше трех чашек в день и без сахара. Вместо него добавить корицу, мед или сироп. Эти заменители сахара снизят лишнюю калорийность напитка. Нежелательно также добавлять сливки: они нейтрализуют полезные качества кофе. Заменить их можно миндальным, кокосовым, банановым либо соевым молоком.Эксперты также предупреждают о вероятности развития кофейной зависимости. Черный кофе фактически относится к легким наркотическим веществам. У большинства лиц, злоупотребляющих напитком, постепенно развивается раздражительность, тревожность, тошнота, учащенное сердцебиение. Эти симптомы свидетельствуют об избытке кофеина в организме.