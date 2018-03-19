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"Холостяк": Подробности вечеринки и итоги церемонии роз

Уже прошла вторая неделя проекта «Холостяк», Егор Крид вместе с участницами приехали в Барселону и поселились в особняк с прекрасным видом. В первый же вечер желанный холостяк решил устроить вечеринку, чтобы лучше узнать всех претенденток.

Девушки рассказали, что им пришлось очень долго ждать Егора, и они посчитали это оскорблением с его стороны. Сам холостяк сказал, что не стесняется своих выражений и может быть грубым в своих словах. И если ему что-то не понравится, он может в любой момент закрыть проект. Одна из участниц – Амелия, мать двоих детей перебрала с алкоголем и назвала холостяка «козлом», так как считает, что артист страдает звездной болезнью.
"Холостяк": Подробности вечеринки и итоги церемонии роз

Первое индивидуальное свидание получила Дарья Клюкина, участница прошлого сезона. Холостяк сказал, что ему комфортно с ней даже молчать. Она же и получила первую розу от Крида во время завтрака. На церемонии роз холостяк попрощался с секс-коучем Еленой Рыдкиной, так как понял, что с такой девушкой может только дружить. А вот несмотря на обман девушки у которой, как оказалось, есть парень, Крид дал ей розу. Девушка назвала себя Розой, хотя на самом деле ее зовут Настя. Елена Головань, которую Холостяк обвинил в наигранность, решила сама покинуть проект, но Крид не дал ей этого сделать и подарил розу. Не получили розу Ульяна и Амелия.
Общество / ШоуБиз
Добавил: Oleneva Сегодня, 09:10
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