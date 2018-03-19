Сажа с других континентов не помогает таянию ледников

Исследователи решили узнать, как на таяние ледников Антарктиды влияет сажа с других континентов и с транспортов полярников. Особенно исследователей заинтересовало, как именно сажа отражается на области Земель Виктории, так называемые Сухие долины. Они отделены друг от друга ледниками, но из-за сильного ветра на территории Земель нет ни снега, ни льда.Ученые взяли образцы ледников с содержанием данной сажи и определили, что она никак не влияет на таяние льда и на его способность отражать солнечные излучения. Специалисты отметили, что особую опасность могут нести местные источники сажи, так как ее концентрация в некоторых местах слишком высока, особенно при сильном ветре.