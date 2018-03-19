АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Булгаковские прототипы на Патриарших прудах и лестница Сатаны в петербургском Доме Ротонды
EUR 70.81 USD 57.49
Курс валют на 17.03.2018

Сажа с других континентов не помогает таянию ледников

Американские ученые смогли доказать, что сажа, которую приносит ветер с разных частей света никак не влияет на состояние ледников, даже на те, что находятся около бесснежных Сухих долин.

Исследователи решили узнать, как на таяние ледников Антарктиды влияет сажа с других континентов и с транспортов полярников. Особенно исследователей заинтересовало, как именно сажа отражается на области Земель Виктории, так называемые Сухие долины. Они отделены друг от друга ледниками, но из-за сильного ветра на территории Земель нет ни снега, ни льда.
Сажа с других континентов не помогает таянию ледников

Ученые взяли образцы ледников с содержанием данной сажи и определили, что она никак не влияет на таяние льда и на его способность отражать солнечные излучения. Специалисты отметили, что особую опасность могут нести местные источники сажи, так как ее концентрация в некоторых местах слишком высока, особенно при сильном ветре.
Наука
Добавил: Oleneva Сегодня, 06:45
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Бузова не может забыть концерт в Таллинне
Специалисты: Четыре способа защитить свои
Facebook блокирует аналитическую компанию
Модель Карли Клосс поведала, как она «враждует» с
Ученые назвали основные правила питания для
Анфиса Чехова подразнила фанатов сексуальной
Наша версия: Как в Британии хотят сократить
Жена Андрея Малахова возмутила Сеть отношением к
Сажа с других континентов не помогает таянию
Sony Xperia XZ2 с 6 Гб ОЗУ засветился в TENAA
Борис Корчевников перепугал всех болезненным
Актриса Анастасия Задорожная обнажила грудь,
Ученые: Низкое число сперматозоидов может
Корпус Xigmatek Mystic 9 оснащается тремя
Эксперты дают советы о правильной зарядке
Жители Северного полушария планеты могут в марте
В сетях был опубликован снимок щенка с
Производители видеокарт помогли майнерам, а также
Twitter планирует запрет рекламы криптовалют по
Ученые: Жир после похудения превращается в воду и
Первый космонавт в открытом космосе находился в
Научные корпорации начали “охоту” за мозгом
Разочарованные зрители не хотят видеть Ирину
Asahi Glass для складных смартфонов создала
Принц Гарри не собирается заключать брачный
В Грузии перед происшествием на «канатке» на
HTC U12 Plus появился в рамках официального
Настасья Самбурская удивила поклонников своим
В Липецке участник караоке обнажился перед
Tinder из-за свайпа подал в суд на сервис
Просмотреть все новости