Ученые: Жир после похудения превращается в воду и двуокись углерода

Только 3 человека смогли правильно ответить на вопрос, потому что их коллеги считали его источником дополнительной энергии. Однако при 10-килограмовой массе в теле, большинство жира выйдет вместе с дыханием через легкие, а последние запасы выводятся вместе с мочой. Ученые также отметили, что лица, желающие избавиться от лишних килограмм, должны учитывать количество кислорода, попадающего внутрь организма.Во время дыхательных процессов человек получает 600 граммов важного элемента. Так что интенсивная нагрузка может дать положительный эффект от тренировок и поможет добиться хороших результатов.