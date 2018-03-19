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Ученые: Жир после похудения превращается в воду и двуокись углерода

Австралийские ученые во время опроса среди медиков и диетологов заметили, что специалисты не знают, что происходит с жиром после похудения. Он превращается в воду и двуокись углерода, после чего выводится из человеческого организма.

Только 3 человека смогли правильно ответить на вопрос, потому что их коллеги считали его источником дополнительной энергии. Однако при 10-килограмовой массе в теле, большинство жира выйдет вместе с дыханием через легкие, а последние запасы выводятся вместе с мочой. Ученые также отметили, что лица, желающие избавиться от лишних килограмм, должны учитывать количество кислорода, попадающего внутрь организма.

Ученые: Жир после похудения превращается в воду и двуокись углерода


Во время дыхательных процессов человек получает 600 граммов важного элемента. Так что интенсивная нагрузка может дать положительный эффект от тренировок и поможет добиться хороших результатов.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 01:00
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