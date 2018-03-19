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Первый космонавт в открытом космосе находился в смертельной опасности

Первым космонавтом, который вышел в открытый космос стал Алексей Леонов 18 марта 1965 года. Мало кто знает, что во время выхода в космическое пространство космонавт был на волоске от смертельной опасности. Длительность первого выхода в космос – 12 минут, 9 секунд.

В 60-е годы между США и СССР складывались достаточно напряженные отношения, так как представители каждой страны хотели, чтобы их астронавты первыми вышли в открытый космос. Поэтому в заложниках этого противостояния оказались космической отрасли двух стран. Американцам очень хотелось первыми выйти в открытый космос, поэтому это действие они запланировали на конец апреля 1965 года.
Первый космонавт в открытом космосе находился в смертельной опасности

Советские специалисты не могли позволить опередить себя американцам, поэтому совершили выход в космос на месяц раньше. Космонавтом для выхода выбрали Алексея Леонова, так как его результаты в барокамере и на центрифуге были самыми лучшими. Чтобы выйти в космос ученые из СССР создали надувной шлюз, который заполнялся воздухом. Но во время возвращения из открытого космоса Леонов столкнулся с опасной ситуацией, так как его скафандр раздулся до таких размеров, что было невозможно попасть в шлюзовую камеру. Благодаря самообладанию и осторожного стравливания воздуха космонавту удалось попасть на корабль.
Технологии / Наука
Добавил: Oleneva Сегодня, 00:00
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