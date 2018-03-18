В Косово был обнаружен трансформатор, созданный 20000 лет назад

Внутри этого чуда были замечены все элементы современного устройства вместе с симметричными отверстиями, а сам он выступал в роли корпуса. Это открытие настолько удивило специалиста, что он решил отнести находку своим коллегам, определившим возраст предмета. Однако, в ту эпоху человечество находилось на примитивном уровне развития и могло только изготовить каменные орудия.В данном случае была использована медная проволока, что окончательно ввело ученых в ступор. Им придется пересмотреть историю эволюции нашей планеты, а пока артефакт был отправлен в лабораторию, хотя многие исследователи опасаются, что он тоже может стать неудобным раритетом для археологов.