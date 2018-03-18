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Ученые: Соленья могут стать виновниками возникновения диабета и ожирения печени из-за количества соли

Американские ученые вместе с венесуэльскими коллегами выяснили, что соленья могут стать виновниками возникновения диабета и ожирения печени из-за количества соли. Это также касается других аналогичных продуктов, часто употребляемых людьми.

Они отметили, что не стоит увлекаться такими закрутками, негативно отражающимся на состоянии человеческого организма. Вещество, дающее специфический вкус, задерживает жидкость и может вызвать патологию органа.

Ученые: Соленья могут стать виновниками возникновения диабета и ожирения печени из-за количества соли


При чрезмерном употреблении продуктов человек может получить сахарный диабет, так что не стоит лишний раз рисковать здоровьем из-за любви домашним заготовкам. Норма соли составляет 6 грамм в день и не должна превышать данные показатели.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:40
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