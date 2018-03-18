Ученые: Соленья могут стать виновниками возникновения диабета и ожирения печени из-за количества соли

Они отметили, что не стоит увлекаться такими закрутками, негативно отражающимся на состоянии человеческого организма. Вещество, дающее специфический вкус, задерживает жидкость и может вызвать патологию органа.При чрезмерном употреблении продуктов человек может получить сахарный диабет, так что не стоит лишний раз рисковать здоровьем из-за любви домашним заготовкам. Норма соли составляет 6 грамм в день и не должна превышать данные показатели.