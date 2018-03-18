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NASA опровергло информацию об изменении ДНК из-за космических путешествий

Скотт Келли и Марк Келли - астронавты и братья-близнецы, принявшие участие в эксперименте NASA. Скотт провел некоторое время на Международной космической станции, а Марк остался на Земле, поэтому NASA смогло увидеть, какие изменения произошли со Скоттом, когда он вернулся.

NASA опровергло информацию об изменении ДНК из-за космических путешествий


Недавно СМИ писали, будто NASA подтвердило, что космические путешествия создали изменения в выражении гена Скотта Келли, некоторые из которых не вернулись к нормальному состоянию, когда он вернулся на Землю в 2016 году. Проблема заключалась в том, что в новостях широко сообщалось, что ДНК Скотта Келли фактически изменилась, чего не было на самом деле, заявили в агентстве. Если бы гены или ДНК астронавта действительно изменились, он был бы мутантом, обладающий психическими сверхъестественными способностями.

Накануне NASA выпустило последующее заявление, в котором разъясняется, что произошло на самом деле. Скотт и Марк все еще идентичные близнецы, но космические путешествия вызвали изменения в экспрессии гена Скотта, которые находятся в пределах нормального уровня для людей, находящихся под стрессом, и подобные изменения могут произойти даже из-за увлечения дайвингом.

Настоящая причина этого объявления в основном заключалась в том, что оно подтвердило предсказание, которое NASA сделало в октябре, и что 7% выраженного гена не вернулись к нормальному состоянию после того, как Скотт приземлился, что требует дальнейшего изучения. В противном случае самые большие изменения - теломеры Скотта (кончики хромосом) растянулись, когда он был в космосе, - зафиксировали себя, как только он приземлился.

Наблюдения за изменениями гена Скотта - это лишь одно из многих и многих тестов, которые агентство выполнило с момента воссоединения братьев Келли.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 16:52
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