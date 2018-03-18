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Биологи: В Ливии найдены следы древнейшего земледелия

Биологи из Италии и Британии проводили исследования на территории Сахары и обнаружили, что люди начали выращивать дикие злаки еще десять тысяч лет назад. Специалисты уверены, что узнав, как древние люди занимались земледелием, будет легче справиться с обработкой земли в будущем.

Специалисты изучали поселение охотников и собирателей, известных как Такартори, которые обитали на юго-западе Ливии. Исследуя территорию, ученые нашли больше 200 тысяч разнообразных семян. Известно, что 10 тыс. лет назад именно область Ливии была идеально подготовлена для выращивания растений, особенно злаков.
Биологи: В Ливии найдены следы древнейшего земледелия

Изначально ученые предположили, что найденные семена можно объяснить деятельностью муравьев, которые переносили эти семена. Но сделав анализ образцов семян, ученые пришли к выводу, что насекомые не имеют отношения к данным находкам.

Кроме семян удалось найти сплетенные из растений корзины, керамику, на которой, скорее всего, делали что-то похожее на кашу и сыр. Ученые рассказывают, что найденные злаки на сегодняшний день считаются сорняками, но наши предки питались ими. Такие находки могут помочь современные людям расширить список источников пищи, особенно во время изменения климата.
Наука
Добавил: Oleneva Сегодня, 22:00
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