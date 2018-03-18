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Поклонников Владимира Преснякова удивили его откровенные признания

Владимир Пресняков не любит баловать своих поклонников частыми сообщениями, а также счастливо живет в браке с избранницей Натальей Подольской. Однако они были удивлены откровенными признаниями певца во время интервью с журналистами.

Музыкант рассказал о своих стрессах, связанных с творческими процессами, так как ему иногда кажется, что он во время сочинения занимается личным плагиатом. Затем подписчики были поражены, что Владимир Пресняков даже забыл, в каком возрасте находится его маленький наследник, после чего они даже намекнули ему о приближении склероза.

Поклонников Владимира Преснякова удивили его откровенные признания


Пользователей сетей шокировало поведение знаменитости на передаче, когда он после рассказов о своей прекрасной личной жизни внезапно стал флиртовать с ведущей. Это вызвало небольшую дискуссию среди зрителей, хотя многие фанаты уверены, что такое поведение артиста просто пиар перед его юбилейным концертом.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:00
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