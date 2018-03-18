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Кроссовер BMW X2 для России получит новые комплектации

Баварские производители решили специально для российского рынка расширить комплектации кроссовера BMW X2. В частности, одна из модификаций будет оснащена переднеприводной системой и 140-сильным мотором.

Кроссовер BMW X2 для России получит новые комплектации


В России появится в продаже кроссовер BMW X2 sDrive18i, под капотом которого установлен двигатель объёмом 1,5 литра выдающий 140 «лошадей». Цена автомобиля стартует от 2 010 000 рублей. Стоимость данной модели с пакетом дополнительных опций для россиян обойдётся от 2 466 000 рублей.

Также на российском рынке будет доступна модификация BMW X2 xDrive20i, комплектующаяся 2,0-литровым двигателем производительностью 192 лошадиных сил и полноприводной системой. Стоимость данной модели составляет от 2 390 000 рублей.

Стоит отметить, что уже в базовой комплектации кроссовер BMW X2 оснащён системой BMW ConnectedDrive и приложением My BMW Remote.
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Добавил: Алина Сегодня, 18:20
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