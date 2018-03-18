Фермер в США обнаружил новорожденную змею с двумя головами
В Соединённых Штатах житель сельской местности обнаружил двухголовую змею. Фермер отнес уникальный экземпляр пресмыкающегося специалистам.
Работник сельского хозяйства во Флориде при осмотре территории нашёл уникальный живой организм. Американец в кустах нашел новорожденного удава. Он имел две головы. Тушка змеи поздней оказалась в руках экспертов. По их словам подобные случаи в природе бывают довольно редко. Такого рода пресмыкающиеся являются практически обречёнными на скоропостижную смерть, так как мутации не позволяют вести привычный для хищника образ жизни. У данных змей кроме двух голов имеется также две системы пищеварения. Это создает дополнительные проблемы, связанные с процессом переработки пищи и нахождением питания
Раньше жители данного штата в Соединённых Штатах смогли отыскать огромного питона, проглотившего небольшого детеныша оленя. При этом он имел вес вдвое больший самой змеи.
Работник сельского хозяйства во Флориде при осмотре территории нашёл уникальный живой организм. Американец в кустах нашел новорожденного удава. Он имел две головы. Тушка змеи поздней оказалась в руках экспертов. По их словам подобные случаи в природе бывают довольно редко. Такого рода пресмыкающиеся являются практически обречёнными на скоропостижную смерть, так как мутации не позволяют вести привычный для хищника образ жизни. У данных змей кроме двух голов имеется также две системы пищеварения. Это создает дополнительные проблемы, связанные с процессом переработки пищи и нахождением питания
Раньше жители данного штата в Соединённых Штатах смогли отыскать огромного питона, проглотившего небольшого детеныша оленя. При этом он имел вес вдвое больший самой змеи.