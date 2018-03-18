Фермер в США обнаружил новорожденную змею с двумя головами

Работник сельского хозяйства во Флориде при осмотре территории нашёл уникальный живой организм. Американец в кустах нашел новорожденного удава. Он имел две головы. Тушка змеи поздней оказалась в руках экспертов. По их словам подобные случаи в природе бывают довольно редко. Такого рода пресмыкающиеся являются практически обречёнными на скоропостижную смерть, так как мутации не позволяют вести привычный для хищника образ жизни. У данных змей кроме двух голов имеется также две системы пищеварения. Это создает дополнительные проблемы, связанные с процессом переработки пищи и нахождением питанияРаньше жители данного штата в Соединённых Штатах смогли отыскать огромного питона, проглотившего небольшого детеныша оленя. При этом он имел вес вдвое больший самой змеи.